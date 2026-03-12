Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 (κράτησε για μια εξαετία περίπου) άρχισε να προβάλλεται στην ΕΡΤ η εκπομπή «Να η ευκαιρία», δίνοντας τη δυνατότητα σε πολλούς νέους καλλιτέχνες της εποχής να αναδείξουν τις ικανότητές τους και να σταδιοδρομήσουν στη συνέχεια ως επαγγελματίες με μεγάλη επιτυχία. Με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τη Γλυκερία, τον Μανώλη Λιδάκη, τον Θέμη Αδαμαντίδη, τον Βασίλη Παϊτέρη και άλλους.

Παναθηναϊκός (στο Europa League) και ΑΕΚ (στο Conference League) έχουν απόψε τη δική τους – μεγάλη είναι αλήθεια – ευκαιρία.

Η κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό το 2024, έδειξε τον δρόμο για το πόσο σημαντική είναι η Ευρώπη και το πόσο μπορεί να αλλάξει ακόμα και όλη τη σεζόν μιας ομάδας.

Οι Πράσινοι για παράδειγμα, ακόμα και το ότι μπήκαν στα πλέι οφ του τίτλου (έκαναν απλά το αυτονόητο για μια ομάδα με το βεληνεκές τους) βιώνουν μια από τις πλέον αποτυχημένες χρονιές της ιστορίας τους.

Και όμως, ο Παναθηναϊκός μπορεί με μια ευρωπαϊκή υπέρβαση να φτιάξει τη χρονιά του και ανάλογα με το πού θα είναι το τέρμα αυτής της προσπάθειας να την καλυτερέψει όλο και περισσότερο. Ενώ φυσικά εάν φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου, τότε μετατρέπει μια από τις χειρότερες σεζόν του, σαφέστατα σε μια από τις πιο πετυχημένες.

Φυσικά χρειάζεται μεγάλη υπέρβαση, καθώς ποτέ στην ιστορία του δεν έχει αποκλείσει ισπανική ομάδα, αν και για όλα υπάρχει η πρώτη φορά και το ειδικό βάρος του Ράφα Μπενίτεθ είναι εφάμιλλο αν όχι ανώτερο από αυτό του Μανουέλ Πελεγκρίνι και αυτή η μάχη των πάγκων απόψε στο ΟΑΚΑ και την άλλη εβδομάδα στη Σεβίλλη θυμίζει μάχη Grandmaster σε απαιτητική σκακιέρα.

Για την ΑΕΚ, μπορεί η υπέρβαση να έχει ήδη επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με ρεκόρ ευρωπαϊκών προκρίσεων στην ιστορία της. Μάλιστα με την πρόκριση απευθείας στους «16» με τα ασύλληπτα (δύο) προχωρημένα… buzzer beater με την Κραϊόβα συγκέντρωσε σε μισή σεζόν ευρωπαϊκό συντελεστή 13.000 βαθμών, όσους είχε συγκεντρώσει συνολικά στις έξι προηγούμενες χρονιές!

Πρόκειται για τον κορυφαίο συντελεστή της ιστορίας της σε μία σεζόν, ξεπερνώντας ακόμα και καλές χρονιές του παρελθόντος, όπως το 2017/18 με το αήττητο σερί των 14 αγώνων.

Το εμπόδιο της Τσέλιε είναι χαμηλό (όχι ότι δεν θέλει προσοχή) και ανοίγει την όρεξη για ψηλότερα.