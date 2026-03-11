Η πρώτη λίστα στρατολογηθέντων από την Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης έφερε εσωκομματική γκρίνια. Από εκείνους, κάποιοι δεν άρεσαν γιατί δεν υπήρξαν σοσιαλμιντιακά φειδωλοί στα εγκώμια σε κεντροαριστερές μεταγραφές της ΝΔ.

Μερικοί επειδή εγκατέλειψαν το ΠΑΣΟΚ, ενώ ορισμένοι απλά γιατί παρέμειναν στα κομματικά μητρώα αλλά ανενεργοί. Η δεύτερη έκανε μεγαλύτερο ντόρο – όχι με την καλή έννοια, όμως. Ο ρεμπέτης, που είναι γνωστό πως είναι από την Καισαριανή κι απ΄ το ΚΚΕ, αποδείχθηκε η μικρότερη από τις αποτυχίες του προχθεσινού ανοίγματος.

Ο πρώην πρύτανης, υφυπουργός του Τσίπρα κι αυτοαποκαλούμενος λειτουργός της τέχνης του Θέσπιδος (για χάρη της μεταλαμπάδευσης φιλοσοφικών εννοιών στο ευρύ κοινό των θαμώνων κολωνακιώτικων μπαρ) ήταν αυτός που ανάγκασε την προσεκτική στις δημόσιες τοποθετήσεις της υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του Κινήματος να παρατηρήσει πως «η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Οσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στη διαφωνία. Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα».

Βέβαια, η στάση του δημιουργού κι ερμηνευτή του μονολόγου «Φθορά, φθορά, φθορά» απέναντι στον νόμο Διαμαντοπούλου είναι ήσσονος σημασίας μπροστά σε άλλους συμβολισμούς της επιστράτευσής του.

Ζημιά

Το μέλος συριζανελίτικου υπουργικού συμβουλίου (που δήλωνε «οι Εβραίοι εξασφάλισαν την οικειοποίηση του Ολοκαυτώματος για να εξασφαλίσουν τη δικαίωσή τους. Να κάνουμε και εμείς το ίδιο για τη Μικρασιατική Καταστροφή», για να σπεύσει αργότερα, εξαιτίας συντονισμένων αντιπολιτευτικών πυρών, να διευκρινίσει πως «εκ παραδρομής» χρησιμοποίησε τον όρο «οικειοποίηση αντί της λέξης ανάδειξη») έχει μεταπηδήσει με άνεση στο ψηφοδέλτιο Πατούλη το 2023.

Αλλά, φευ, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του αποσύρθηκε. Στο ενδιάμεσο, στις ευρωεκλογές του 2019, είχε κατέβει με τον ΣΥΡΙΖΑ, πείθοντας μόλις 22.888 ψηφοφόρους να τον σταυρώσουν. Το νέο πασοκικό πουλέν έχει περάσει από διάφορες κομματικές σκηνές – ανεβάζοντας έργα που δεν έσπασαν τα ταμεία – προτού υποδυθεί τον συνοδοιπόρο της σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή. Η επιλογή του απ΄ τους υπευθύνους για το κάστινγκ στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο, λέει περισσότερα γι΄ αυτούς παρά αποκαλύπτει κάτι καινούργιο για τον ίδιο.

Το ΠΑΣΟΚ, που του άνοιξε τις πόρτες του, δεν δίνει μόνο την εντύπωση πως παίρνει «ανθρώπους από το τσουβάλι», όπως διαπίστωσε ο δήμαρχος Αθηναίων. Δείχνει ότι δεν μπορεί να ξαναποκτήσει τη σπονδυλική στήλη ενός κόμματος που βγάζει πολιτικά ταλέντα. Για την ακρίβεια, μοιάζει να μην καταλαβαίνει καν ποια πρόσωπα είναι δεδομένο πως θα κάνουν ζημιά στο πράσινο αφήγημα της σοβαρής, εναλλακτικής, πρότασης διακυβέρνησης.