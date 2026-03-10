Τα ονόματα που σφραγίζουν την επόμενη φάση της πασοκικής διεύρυνσης δεν ήταν αμιγώς πολιτικά – με ακαδημαϊκά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, τα περισσότερα πρόσωπα συζητήθηκαν όχι για τις μέχρι τώρα πολιτικές τους επιλογές, αλλά για τις δραστηριότητές τους εκτός αυτών. Και αυτή τη φορά, η ανακοίνωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης έφερε και κάποιες γκρίνιες, παρά τη διάθεση να μην υπάρχει «face control», που έχει ήδη εκφράσει ο επικεφαλής της, Κώστας Σκανδαλίδης.

Το ενδιαφέρον μονοπώλησε το όνομα του πρώην πρύτανη του ΕΚΠΑ, πρώην υφυπουργού Παιδείας της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, Θεοδόση Πελεγρίνη – τα όσα επικριτικά είχε δηλώσει το 2016 για τον νόμο-πλαίσιο της Αννας Διαμαντοπούλου («Ο νόμος Διαμαντοπούλου ήταν κακός νόμος και γι’ αυτό δεν λειτούργησε»), παρότι δεν έφερε τη δική της δημόσια αντίδραση, προκάλεσε τα σχετικά σχόλια:

«Ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, πρώην υφ. Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υποστηρικτής του περιφερειάρχη Πατούλη και πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ που δήλωσε ότι δεν θα εφαρμόσει τον ν. Διαμαντοπούλου για την Παιδεία – που ψηφίστηκε από 255 βουλευτές – δεν έχει καμιά θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε το μέλος του απερχόμενου Πολιτικού Συμβουλίου, Γιάννης Μεϊμάρογλου. Μαζί με τον Πελεγρίνη, από τον ΣΥΡΙΖΑ προέρχονται επίσης ο Αλέξανδρος Μυρίσης, πρώην μέλος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ από τη Ρόδο, και η Ιωάννα Τσούπρα, πρώην αντιπεριφερειάρχης Αττικής και εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα πολιτικής προστασίας επί Ρένας Δούρου.

Η διεύρυνση δεν περιορίζεται στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περιλαμβάνει επίσης τον Λεωνίδα Κριθαρούλα από το Κίνημα Δημοκρατίας και τον Αντώνη Μανίκα από το Ποτάμι, καθώς και σε πρώην μέλη του ΠΑΣΟΚ που επιστρέφουν, όπως το πρώην μέλος της ΚΠΕ, Δημήτρης Κύρκος, και ο πρώην βουλευτής Βασίλης Γιουματζίδης, ενώ στην ομάδα των στελεχών που συνεπικουρούν το έργο της Επιτροπής έρχεται να προστεθεί ένας εκσυγχρονιστής «λοχαγός», ο Μιχάλης Νεονάκης.

Από τον χώρο του πολιτισμού, ξεχωρίζουν τα ονόματα του μουσικοσυνθέτη Χρήστου Νικολόπουλου και του ηθοποιού Νίκου Βερλέκη – ενώ, παρότι ανακοινώθηκε, στην Επιτροπή τελικά δεν μετέχει ο μουσικοσυνθέτης Βαγγέλης Κορακάκης, ο οποίος δήλωσε «από την Καισαριανή και ΚΚΕ».

Αριστερές καταβολές έχει επίσης ο πρώην δήμαρχος Κερατσινίου, Δημήτρης Σαράφογλου, ενώ από την αυτοδιοίκηση παρόντες στη διεύρυνση δηλώνουν επίσης ο πρώην δήμαρχος Κρανιδίου Δημήτρης Καμιζής, ο πρώην περιφερειάρχης Κρήτης Θανάσης Καρούτζος, η πρώην αντιδήμαρχος Κορίνθου Ντίνα Λύτρα και ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας (και υποψήφιος με τη ΝΔ) Γιώργος Σιγαλός. Από ακαδημαϊκούς, την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ δέχτηκαν να ενισχύσουν ο γιατρός Θεόδωρος Βουκίδης, ο νομικός Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο ομότιμος καθηγητής Φιλοσοφίας Βασίλης Καρασμάνης, ο Ιορδάνης Παπαδόπουλος, η καθηγήτρια του ΑΠΘ Νιόβη Παυλίδου (που επίσης το 2019 ήταν υποψήφια με τη ΝΔ) και ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πάρις Τσάρτας. Στη λίστα περιλαμβάνονται και συνδικαλιστές, όπως ο Γιάννης Αθανασάκης (ΟΤΟΕ), ο Τάκης Γεωργακόπουλος (Αρχιτέκτονες), ο Κώστας Μανιάτης (ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ), ο Σωτήρης Μπακογιάννης (Εμπορική Τράπεζα), ο Γιώργος Μπάτσος (Οικονομικό Επιμελητήριο) και ο Κλέαρχος Τζαφέρης (ποδοσφαιρικά σωματεία Αττικής).

Στην Επιτροπή συμμετέχουν ακόμα ο Δημοσθένης Βαλαβάνης, ο Μάριος Βατσικλής, η Μαρία Γκαραβέλα, ο Ηλίας Κυριακόπουλος, ο Αρης Λιαροκάπης, ο Παναγιώτης Παλλάδας, ο Μιχάλης Πατεντάλης και ο Γιάννης Σεργόπουλος.