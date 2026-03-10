Οι προσθήκες στην Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης αυτή τη φορά δεν ήταν πολλές, όμως συζητήθηκαν εξίσου με τις πρώτες -και κυρίως στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, όταν διαπίστωσαν πως έχουν πάρει τον δρόμο της επανόδου πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν ταχθεί απέναντι στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ, ακόμα κι όταν αυτές ήταν μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες.

Αυτό που στην πραγματικότητα προκάλεσε σούσουρο, ήταν η είδηση της «μεταγραφής» του πρώην υφυπουργού Παιδείας επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και πρώην πρύτανη του ΕΚΠΑ, Θεοδόση Πελεγρίνη, ένα πρόσωπο που είχε αμφισβητήσει τον νόμο-πλαίσιο για τα πανεπιστημια της Άννας Διαμαντοπούλου, τον οποίο είχε περιγράψει ως «κακό νόμο» που «δεν λειτούργησε» το 2016. «Ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, πρώην υφ. Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υποστηρικτικής του περιφερειάρχη Πατούλη και πρών πρύτανης του ΕΚΠΑ που δήλωσε ότι δεν θα εφαρμόσει τον ν. Διαμαντοπούλου για την Παιδεία -που ψηφίστηκε από 255 βουλευτές- δεν έχει καμία θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε το μέλος του απερχόμενου Πολιτικού Συμβουλίου, Γιάννης Μεϊμάρογλου, ο οποίος το 2024 είχε στηρίξει την υποψηφιότητα της πρώην υπουργού για την ηγεσία του κόμματος.

Αυτή η κριτική αντικατοπτρίζει τα όσα έχουν ακουστεί και στα πασοκικά πηγαδάκια τις τελευταίες ώρες για τον Πελεγρίνη, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που θύμιζαν το σχόλιο που είχε κάνει ο καθηγητής πως «οι Εβραίοι εξασφάλισαν την οικειοποίηση του Ολοκαυτώματος για να εξασφαλίσουν τη δικαίωσή τους…να κάνουμε και εμείς το ίδιο για τη Μικρασιατική Καταστροφή, κατοχυρώνοντας διεθνώς τη λέξη Καταστροφή», για το οποίο είχε ζητηθεί η παραίτησή του από τη ΝΔ, το Ποτάμι και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ (σσ: ο Πελεγρίνης σε διευκρινιστική του δήλωση είχε πει πως οι δηλώσεις του διαστρεβλώθηκαν).

Όταν ρωτήθηκε σχετικά (Action24), ο τότε εκπρόσωπος τύπου και νυν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χρηστίδης απάντησε πως Διαμαντοπούλου και Πελεγρίνης θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, γιατί «το σημαντικό είναι να δούμε πώς μεγαλώνει ο χώρος ακόμα περισσότερο». Υπενθύμισε, πάντως, πως «όσοι έρχονται στο ΠΑΣΟΚ αφομοιώνουν το πολιτικό, το ιδεολογικό, αλλά και το αξιακό του πλαίσιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο κα δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι το ίδιο, είτε αυτό αφορά παλιές δηλώσεις για τις οποίες ο καθένας κρίνεται, είτε αφορά πολιτικές επιλογές».

Για την επιλογή Πελεγρίνη, τοποθετήθηκε και η Άννα Διαμαντοπούλου, σε σκληρό τόνο: «Η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στην διαφωνία», ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα».

«Παρεξήγηση» με Βαγγέλη Κορακάκη

Μέσα στα ονόματα που ανακοινώθηκαν, και στα οποία περιλαμβάνονται στελέχη με παρελθόν στον ΣΥΡΙΖΑ, στη ΝΔ, στο Ποτάμι και το Κίνημα Δημοκρατίας, ακαδημαϊκοί και ελεύθεροι επαγγελματίες και συνδικαλιστές, επιβεβαιώνοντας την πολύπλευρη και ιδεολογικά αμφίπλευρη διεύρυνση, υπήρξαν τρία ονόματα του πολιτισμού που ξεχώρισαν επίσης -ένας ηθοποιός, ο Νίκος Βερλέκης, και δύο μουσικοσυνθέτες, ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Βαγγέλης Κορακάκης. Και ενώ για τον Νικολόπουλο τα «πράσινα» αισθήματα είναι διαχρονικά γνωστά, η εμφάνιση του ονόματος του Κορακάκη παραξένεψε πολλούς, καθώς η ιδεολογική του τοποθέτηση στα αριστερά είναι ευρύτερα γνωστή.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση, ωστόσο, ο ίδιος ο Κορακάκης επεσήμανε δημόσια πως «Κάποια παρεξήγηση μετά από σύντομη συζήτηση με κάποιον γνωστό μου στο χώρο μου -κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας». Στελέχη του κόμματος ανέφεραν πως ο Κορακάκης φαίνεται να κατάλαβε πως είχε προσκληθεί ως μουσικός σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, όχι ως μέλος της επιτροπής Διεύρυνσης, και όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ξεκαθάρισε δημόσια την θέση του. Η τελική έκβαση αποδόθηκε σε «μπλέξιμο γραμμών» -τον Κορακάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, προσέγγισε μέλος του τομέα Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ που ανακοινώθηκε και στις χθεσινές προσθήκες, με την σύμφωνη γνώμη του προέδρου της Επιτροπής, Κώστα Σκανδαλίδη.

Ολη η λίστα με τις προσθήκες της Επιτροπής Διεύρυνσης, που αναμένεται να συνεδριάσει υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη στις 17 Μαρτίου: