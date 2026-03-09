H πρώτη μάχη του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δοθεί την Κυριακή που έρχεται, στις 15 Μαρτίου, σχεδόν δύο εβδομάδες πριν από την έναρξή του: η εκλογή συνέδρων που θα λάβει χώρα φέρνει τις πρώτες ενδείξεις για τους συσχετισμούς που επικρατούν εντός του κόμματος και τον τρόπο που αυτοί θα επηρεάσουν τις συνεδριακές αποφάσεις, είτε αυτές αφορούν την πολιτική είτε την συγκρότηση της νέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος -αυτοί θα κληθούν να επιλέξουν αν τα ψηφίσματα που θα κατατεθούν (μεταξύ των οποίων τουλάχιστον ένα για τις μετεκλογικές συνεργασίες), για τις πιθανές αλλαγές στο καταστατικό και για επιμέρους ζητήματα του προγράμματος, ενώ παράλληλα διαμορφώνουν και την πυραμίδα του ΠΑΣΟΚ, καθώς η ΚΠΕ, με την σειρά της, θα εκλέξει το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και τον γραμματέα του κόμματος.

Η προθεσμία που είχε βάλει η Χαριλάου Τρικούπη για την κατάθεση υποψηφιοτήτων για τις κάλπες των συνέδρων εξέπνευσε χθες το απόγευμα, αφού δόθηκαν, ως είθισται, κάποιες ώρες παράτασης -οι μέρες που είχαν προηγηθεί δεν ήταν εύκολες, καθώς η καχυποψία μεταξύ της προεδρικής πλευράς και σχεδόν κάθε εσωκομματικής ομάδας ήταν εμφανής σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κι ενώ κανείς δεν έχει καμία αμφιβολία για το αν ο Νίκος Ανδρουλάκης, δηλαδή η προεδρική τάση, θα έχει τον έλεγχο του συνεδριακού σώματος και την άνετη πλειοψηφία σε οποιαδήποτε διαβούλευση, ακόμα δεν είναι εμφανές τι μέλλει γενέσθαι με τους εσωκομματικούς του αντιπάλους, ο καθένας εκ των οποίων έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετική στρατηγική.

Απέναντί του στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών του 2024, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρήκε την συμμαχία των στελεχών που ψήφισε τον Χάρη Δούκα, η οποία ωστόσο δεν έφτασε μέχρι το συνέδριο -οι εσωτερικές τριβές, αλλά και η διάσταση απόψεων που παρατηρήθηκε δημόσια μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων και του βουλευτή Ανατολικής Αττικής, Μανώλη Χριστοδουλάκη, δημιούργησε δύο ξεχωριστούς πυρήνες, με διαφορετική αναφορά. Οσοι παρέμειναν στο πλευρό του Δούκα δούλεψαν αυτό το διάστημα ώστε εκείνος να καταμετρηθεί, για πρώτη φορά, ως αυτόνομος πόλος στο συνέδριο -ο Χριστοδουλάκης, από την άλλη, δεν ακολουθεί την στρατηγική αυτή για πρώτη φορά, έχει συγκροτημένους πυρήνες ανά την Ελλάδα (στο προηγούμενο συνέδριο, ως απερχόμενος γραμματέας, είχε εκλεγεί πρώτος σε σταυρούς στην Κεντρική Επιτροπή), όμως μένει να φανεί στην κάλπη ποιο μέρος των στελεχών που τον ακολουθούσαν άφησε πίσω μετά την συνεργασία με τον Δούκα.

Οι δύο άλλοι διεκδικητές της ηγεσίας το 2024, ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου, έχουν και οι δύο μεγάλο μέρος των υποστηρικτών τους εκτός κομματικού μηχανισμού. Ο Γερουλάνος τον τελευταίο χρόνο, με το βλέμμα στραμμένο και στην επόμενη μέρα, έχει χτίσει ένα συντεταγμένο δίκτυο στελεχών ανά την Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο -φέτος, όμως, είναι η πρώτη φορά που καταμετράται ως μεγάλος παίκτης στην οργανωτική σκακιέρα. Πιο θεσμικά μοιάζει να κινείται η επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος, που έχει επίσης στελέχη που την στηρίζουν προσωπικά, με συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο, αλλά στήριξη σε κεντρικό επίπεδο.

Παρά τις εσωτερικές διεργασίες, συνεχίζονται και οι ανακοινώσεις για την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ από τον Κώστα Σκανδαλίδη, οι οποίες ακόμα και σήμερα, στην μικρότερη λίστα προσθηκών που έχει ετοιμαστεί, μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσωπα -έκπληξη από τον ακαδημαϊκό χώρο και από τον χώρο του πολιτισμού.