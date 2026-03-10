Την Κυριακή «έκλεισε» η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τους συνέδρους του ΠΑΣΟΚ, όμως οι γκρίνιες είχαν ήδη ξεκινήσει από την εσωκομματική αντιπολίτευση μέσα στην εβδομάδα – όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι διάφορες τάσεις αντιλήφθηκαν πως η διαδικασία κατάθεσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δεν ήταν και τόσο απόρρητη, αφού τα στοιχεία όσων έβαζαν υποψηφιότητα γίνονταν γνωστά σε ζωντανό χρόνο στα κεντρικά, που μερικές φορές είχαν και άποψη πάνω στο θέμα. Η διαμαρτυρία ήταν έντονη, όμως καμία πλευρά δεν θέλησε να τη δώσει στη δημοσιότητα, αναμένοντας στο τέλος της προθεσμίας να πάρουν τη λίστα με τους περίπου 6.000 που είχαν δηλώσει συμμετοχή.

ΑΠΟΡΊΑ

Ποια ήταν η τελευταία φορά που ακούσαμε τον όρο Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα;

ΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ

Με όλα όσα γίνονται και κυρίως, λόγω της φάσης που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, το μπιφ μεταξύ του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Ζαχαριάδη και του πρώην υπουργού Παύλου Πολάκη, για μια τηλεοπτική εμφάνιση του πρώτου που δεν άρεσε στον δεύτερο ήρθε σε συνέχειες – πρώτα, ηλεκτρονικά, σε ιδιωτική συζήτηση που έγινε δημόσια και μετά σε τετ α τετ. Το πρόβλημα, ωστόσο, προφανώς δεν είναι προσωπικό, αλλά πολιτικό – και σχετίζεται απόλυτα με την επόμενη μέρα του κόμματος και κυρίως με τη στάση που πρέπει να κρατήσει μετά την ίδρυση του «κινήματος» που έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας. Και έτσι θα πάει, μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα.

ΞΑΝΑ 300

Την ανάγκη οι 297 βουλευτές της Ολομέλειας να ξαναγίνουν 300 έθεσαν στο υπουργείο Εσωτερικών ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, μαζί με τους συναδέλφους του στο ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο, Παύλο Χρηστίδη και Παναγιώτη Δουδωνή – επί της ουσίας, ζητούν επαναληπτικές εκλογές στη Β’ Θεσσαλονίκης, στον Νότιο Τομέα και στην Β’ Πειραιώς (στις δύο από τις τρεις περιφέρειες, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει και όφελος). Μιλούν επί της ουσίας για υποχώρηση της δημοκρατικής αρχής στη λειτουργία του Κοινοβουλίου, τονίζοντας πως η απραξία «έρχεται σε αντίθεση με τις δημόσιες τοποθετήσεις του συνόλου, σχεδόν της επιστημονικής κοινότητας των συνταγματολόγων».