Για να δουν τα μελλούμενα οι Βαβυλώνιοι παρατηρούσαν τη συμπεριφορά του Ηλιου, της Σελήνης και των άλλων πλανητών. Αλλοι λαοί προέβλεπαν το μέλλον από τα οστά των ζώων. Υπήρχαν επίσης οι χρησμοί των μαντείων, οι οιωνοσκόποι, η υδρομαντεία και πολλές ακόμη μέθοδοι. Ο συγχωρεμένος Τζιάνι Μούρα με την ευαίσθητη πένα του που μετέτρεπε την περιγραφή ενός αγώνα σε ποιητική συλλογή, έλεγε πως στη σύγχρονη εποχή τα μελλούμενα μπορείς να τα δεις μέσα από τις εξελίξεις στον αθλητισμό. Δεν το είπε βέβαια τυχαία. Μελετώντας τη διαδρομή των μεγάλων αθλητικών γεγονότων παρατήρησε πως αυτά πάντα κινούνταν παράλληλα με όσα συνέβαιναν στον κόσμο.

Την περασμένη Παρασκευή η Ρωσία επέστρεψε στα αθλητικά δρώμενα με τη σημαία και τον εθνικό της ύμνο, στη χειμερινή Παραολυμπιάδα του Μιλάνου – Κορτίνα ύστερα από απουσία 12 ετών. Η αθλήτριά της Βαρβάρα Βοροντσίχινα κατέκτησε το πρώτο ρωσικό μετάλλιο στη supper-G ανεβάζοντας τη σημαία της χώρας της στον υψηλότερο ιστό.

Στη Μέση Ανατολή την ίδια στιγμή υπάρχει μία εκκρεμότητα που γεννήθηκε μετά την επίθεση των αμερικανοϊσραηλινών δυνάμεων στο Ιράν: η παρουσία της Team Melli στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ενώ θα έπρεπε να είχε διευθετηθεί το θέμα 93 ημέρες πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ, όλοι βρίσκονται σε στάση αναμονής. Οι Ιρανοί απειλούν με μποϊκοτάζ αλλά δεν τολμούν να οριστικοποιήσουν την απόφασή τους. Η FIFA περιμένει στωικά και ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αδιάφορος αν θα ταξιδέψει η ιρανική ομάδα αλλά επίσης δεν ανακοινώνει κάτι επίσημο. Γιατί; Τι περιμένουν όλοι, τι γνωρίζουν που το αγνοούμε εμείς οι υπόλοιποι; Το Ιράν θα έπρεπε να είχε ήδη αντικατασταθεί από τη FIFA ή να έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα της συμμετοχής. Ουσιαστικά η μέχρι τώρα συμπεριφορά όλων των πλευρών δείχνει πως κάτι θα συμβεί άμεσα προς τη θετική πλευρά. Ή τουλάχιστον έτσι ελπίζουν.

Η Ρωσία την ίδια στιγμή αρχίζει να επιστρέφει στη διεθνή σκηνή με παγοπέδιλα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία όμως μαίνεται. Μήπως είναι το πρώτο βήμα για την αρχή του τέλους ή βρισκόμαστε στο τέλος μιας νέας αρχής; Οι επόμενες εβδομάδες θα αποκαλύψουν τα πάντα.