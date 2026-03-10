Η Ελλάδα ήταν η πρώτη που αποφάσισε να σηκώσει ασπίδα προστασίας της Κύπρου, αμέσως μετά την επίθεση στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Τα δύο ζεύγη F-16, η πρώτη Belh@rra που απέκτησε η χώρα, ο «Κίμων», καθώς και η φρεγάτα «Ψαρά» έφτασαν στη μεγαλόνησο πριν από τα μαχητικά αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Προσέφερε, λοιπόν, ένα πολυεπίπεδο πλέγμα άμυνας, το οποίο καλύπτει την αεράμυνα μεγάλης εμβέλειας αλλά ενισχύει ταυτόχρονα και την προστασία έναντι drones και απειλών μικρότερης ακτίνας.

Προφανώς, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, μια και η Κύπρος δεν κείται μακράν για εμάς. Η ασφάλεια του Ελληνισμού επέβαλε την άμεση αντίδραση. Ωστόσο, οφείλουμε όλοι να αναγνωρίσουμε πως πέρα από τα συμβολικά μηνύματα που εκπέμφθηκαν με αυτήν, η ταχύτατη κινητοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεών μας αποδεικνύει τον μεγάλο βαθμό ετοιμότητάς τους.

Ο ελάχιστος χρόνος που χρειάστηκαν για να βρεθούν τα F-16 στην Πάφο και οι φρεγάτες στη Λεμεσό δείχνει πως η Ελλάδα διαθέτει πλέον Ενοπλες Δυνάμεις έτοιμες ανά πάσα στιγμή να επιτελέσουν το εθνικό τους καθήκον. Εχει, δηλαδή, πλέον τη δυνατότητα να λειτουργεί αποτρεπτικά, επιτυγχάνοντας έτσι τη γεωστρατηγική και γεωπολιτική της αναβάθμιση. Η νέα εποχή Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας έχει ξεκινήσει – ευτυχώς, γιατί ταυτόχρονα έχουμε εισέλθει και σε μια περίοδο παρατεταμένης αστάθειας.