Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να καταλάβει κανείς ότι μέσα στη συγκυρία η επίσκεψη του Μακρόν και του Μητσοτάκη στην Κύπρο έχει ισχυρή συμβολική σημασία.

Αλλά ούτε την προηγούμενη εβδομάδα χρειαζόταν ιδιαίτερα υψηλός δείκτης νοημοσύνης για να γίνει αντιληπτό το νόημα της αποστολής πλοίων και αεροπλάνων στο νησί.

Το «δεν είστε μόνοι!» είναι ένα απλό αλλά κατανοητό συμπέρασμα.

Δεν θα ασχοληθώ λοιπόν με τις ανόητες μεμψιμοιρίες, ούτε με τις μίζερες αρλούμπες. Η πολιτική, όπως και η δημοσιογραφία, απαιτούν μια ελάχιστη εντιμότητα απέναντι στα γεγονότα.

Φυσικά, ο Μακρόν και ο Μητσοτάκης τα κάνουν αυτά ήσυχοι πως Αμερικανοί και Ισραηλινοί έχουν λάβει το σκληρό μήνυμα που έστειλε από την Κοζάνη ο Τσίπρας.

Τους διαμήνυσε πως «κόκκινη γραμμή» είναι «η χρήση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων» της Ελλάδας.

Αν λοιπόν οι παμπόνηροι σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν το στρατόπεδο της Θήβας εναντίον του Ιράν, τέρμα τα καλαμπούρια. Και αν ήλπιζαν να βάλουν χέρι στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, να ψάξουν άλλα κόλπα για τον αμερικανικό στόλο του Αργοσαρωνικού.

Μόνο έτσι Μακρόν και Μητσοτάκης μπόρεσαν να ταξιδέψουν στην Κύπρο χωρίς να τρέμει το φυλλοκάρδι τους.

Αλλωστε (όπως θα έλεγε ίσως και ο Τσόρτσιλ) ποτέ άλλοτε τόσο πολλοί δεν έχουν πει τόσο πολλά για κάτι που τόσο λίγο καταλαβαίνουν.

Αλλά τα έχει αυτά η δημοκρατία. Θυμίζω πως η Αθηναϊκή Δημοκρατία καταστράφηκε στον Πελοποννησιακό Πόλεμο για μια εκστρατεία στη Σικελία την οποία αποφάσισαν δημοκρατικά οι αθηναίοι πολίτες που δεν ήξεραν ούτε τι είναι η Σικελία, ούτε πού βρίσκεται.

Τουλάχιστον όλοι ξέρουμε τώρα την Κύπρο. Και όλοι καταλαβαίνουμε το νόημα της υποστήριξής της.

Ακόμη και αν θεωρούμε ότι δεν απειλείται άμεσα και θανάσιμα, ξέρουμε ότι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οπως ξέρουμε πως για εμάς, τους πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Κύπρος είναι η Κύπρος.

Ενας σοβαρός πολιτικός της αντιπολίτευσης μου έλεγε χθες ότι υποψιάζεται πως με κάτι τέτοια ο Μητσοτάκης θα κάνει μετά εκλογές και θα τις κερδίσει.

Δεν ξέρω, μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Αλλά αδιάφορο.

Δεν θα παίξουμε στα ζάρια την ευθύνη της χώρας, την ασφάλεια της Κύπρου και (στο μέτρο που μας αναλογεί) τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ενωσης για να μη βγει ο Μητσοτάκης.

Ασε που το rebranding δεν βλέπω να κόβει πολλά εισιτήρια και ο Τσίπρας διαβεβαίωσε ότι το κόμμα που ετοιμάζει θα εμφανιστεί μόνο «όταν είμαστε βέβαιοι ότι θα νικήσουμε».

Εως τότε, Φάμελλος και ξερό ψωμί.