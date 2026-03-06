Ο Βασίλης Φωτιάς είναι ένας καλός διαιτητής – όχι όσο καλός νομίζει ότι είναι, αλλά καλός. Είναι επίσης έξυπνος και μορφωμένος. Το βιογραφικό του είναι εντυπωσιακό. Σε αυτό ανακαλύπτεις ότι είναι απόφοιτος του Πολυτεχνείου ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, ότι έχει κάνει μεταπτυχιακό στο πανεπιστήμιο του Surrey στο Λονδίνο στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών στον τομέα των Διαστημικών Τεχνολογιών και Διαπλανητικής Εξερεύνησης. Και ότι εργάστηκε στην Airbus για τη διαστημική αποστολή του δορυφόρου NovaSAR-S, αλλά και στην εταιρεία Αρατος Τεχνολογίες (εταιρεία διαστημικών υπηρεσιών) ως σύμβουλος έρευνας και ανάπτυξης. Το 2015 ήταν υποψήφιος διδάκτωρ Τεχνολογιών Διαστήματος. Ισως για αυτό κάποιοι από τους συναδέλφους του διαιτητές τον αποκαλούν χιουμοριστικά ο «διαστημάνθρωπος».

Διαστημικά

Και μόνο χάρη σε αυτό το εντυπωσιακό βιογραφικό ο Φωτιάς ξεχωρίζει στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου – πόσω μάλλον σε αυτόν της ελληνικής διαιτησίας. Η ανέλιξή του υπήρξε εντυπωσιακή. Σε εποχές που οι έλληνες διαιτητές έχουν κριθεί ανίκανοι να διευθύνουν ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Φωτιάς έφτασε να γίνει διαιτητής πρώτης κατηγορίας της UEFA και να βρίσκεται και στην προεπιλογή των elite: ακούγεται ότι έχει βάσιμες πιθανότητες να αντικαταστήσει τον Τάσο Σιδηρόπουλο που λόγω ηλικίας σύντομα δεν θα συμπεριλαμβάνεται στη σχετική κατηγορία – ήδη τα ματς που παίρνει είναι λίγα. Ολη αυτή η προοπτική πολύ φοβάμαι πως έχει καταστρέψει το μυαλό του Φωτιά.

Πράγμα που φάνηκε στη διαιτησία που έκανε στο Κηφισιά – ΠΑΟΚ (1-4). Οτι είχε πρόβλημα προσήλωσης και ότι μοιάζει να τρομοκρατήθηκε όταν η Κηφισιά ισοφάρισε δεν φαίνεται μόνο από το πέναλτι που έδωσε με το οποίο ο ΠΑΟΚ χάρη στην εκτέλεση του Γερεμέγεφ κάνει το 1-2, αλλά από το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση δεν δίνει κίτρινη κάρτα. Ο Φωτιάς δίνει πέναλτι για αγκωνιά στον Σάντσες (δηλαδή για επικίνδυνο παιχνίδι του παίκτη της Κηφισιάς), αλλά ξεχνά να βγάλει κίτρινη κάρτα μάλλον γιατί το να δώσει πέναλτι τον ενδιαφέρει πιο πολύ από το να κρίνει τη φάση. Η περίπτωσή του είναι εντυπωσιακή: μπορεί να έχεις μυαλό για να εργαστείς σε Εταιρεία Διαστημικών Ερευνών, αλλά αυτό το μυαλό όταν φορέσεις τη στολή του διαιτητή πάει στην άκρη! Δεν θα πω καίγεται διότι αυτά που κάνει ο Φωτιάς δείχνουν πως έχει στο μυαλό του πως αν δεν στενοχωρήσει τους δυνατούς του ελληνικού ποδοσφαίρου θα κάνει καριέρα. Ισως. Αλλά όχι στη διαιτησία. Στα διαστημικά προγράμματα.

Κωμικό

Η προσπάθεια να πατάς σε όσες βάρκες υπάρχουν μπροστά σου πέρα από κωμική είναι και επικίνδυνη. Για την ανέλιξη ενός διαιτητή στις ευρωπαϊκές κατηγορίες δεν έχει λόγο μόνο η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο Λανουά και οι συν αυτώ: είναι πανεύκολο στις μέρες μας κάποιος να σηκώσει ένα τηλέφωνο ή να πεταχτεί μέχρι τη Νιόν και να μιλήσει με τον αρχιδιαιτητή Ροσέτι π.χ. Η ανέλιξη δεν γίνεται προκαλώντας συζητήσεις: γίνεται αν δεν υπάρχουν φάσεις στις οποίες υπάρχουν αποφάσεις που σχολιάζονται. Οσο για την πρώτη κατηγορία της UEFA, δυστυχώς δεν σου παρέχει καμία κάλυψη. Ας ρωτήσει ο Φωτιάς κάποιους προηγούμενους διαιτητές να του πουν πόσο γρήγορα βρέθηκαν από τα σαλόνια της UEFA εκτός πινάκων. Με ταχύτητες φωτός – για να το πω με τρόπο που ως διαστημάνθρωπος θα καταλάβει.

Δωράκι

Ο ΠΑΟΚ δεν χρειαζόταν το πέναλτι του Φωτιά για να κερδίσει την Κηφισιά, αλλά σε ένα απόγευμα που το μυαλό του το είχε κυρίως στο ματς με τον Ολυμπιακό μια χαρά το πήρε το δωράκι. Η εμφάνισή του σε αυτό το παιχνίδι κόντρα στις ρεζέρβες του Λέτο δεν ήταν καλή, γιατί πέρα από το πρόβλημα που λέγεται θολωμένο μυαλό έλειπαν και πολλοί παίκτες πάλι, ενώ χτύπησε και ο Γιακουμάκης που προστέθηκε κι αυτός στη λίστα των τραυματιών.

Ο ΠΑΟΚ διανύει την πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα με τρία ματς, αλλά στο Γ. Καραϊσκάκης την Κυριακή ο Λουτσέσκου θα έχει επιστροφές. Ο Κωνσταντέλιας είναι έτοιμος και το είδαμε στη φάση του τέταρτου γκολ που σημειώνει στη Νίκαια: η αντεπίθεση στην οποία συμμετέχει είναι εντυπωσιακή και το τελείωμα της φάσης άψογο. Προσωπικά περιμένω πως θα είναι παρόντες και ο Τάισον και ο Μεϊτέ (παίκτες κομβικοί για τον Λουτσέσκου), ενώ η απουσία του Γιακουμάκη δεν είναι μεγάλο πρόβλημα: ο Γερεμέγεφ έχει προσαρμοστεί γρήγορα και ο νεαρός Μύθου σκόραρε στο Γ. Καραϊσκάκης στο ματς Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό ταλαιπωρώντας την άμυνα των Ερυθρολεύκων.

Ο ΠΑΟΚ θα είναι την Κυριακή πανέτοιμος, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία. Αλλωστε ο Λουτσέσκου ξέρει πως οι δύο νίκες κόντρα στον Ολυμπιακό που προηγήθηκαν ήταν καθοριστικές στη σεζόν του. Η νίκη στην Τούμπα με ανατροπή άλλαξε την εικόνα του στο πρωτάθλημα. Και η νίκη στο Γ. Καραϊσκάκης στο Κύπελλο ανέβασε την αυτοπεποίθηση της ομάδας στα ύψη. Αν κάνει τρίτο καλό αποτέλεσμα με τον πρωταθλητή θα μεταφέρει στον Ολυμπιακό έναν εκνευρισμό δύσκολα διαχειρίσιμο.

Δεν γίνεται

Κι ο Ολυμπιακός όμως δεν επιτρέπεται να ξανασκοντάψει. Η πρώτη ήττα του από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα αποδόθηκε σε μια κακή στιγμή: σε ένα γλίστρημα του Ορτέγκα εξαιτίας του οποίου προήλθε η ισοφάριση του ΠΑΟΚ. Η ήττα στο Κύπελλο Ελλάδος ήρθε ενώ το μυαλό όλων ήταν στα ευρωπαϊκά ματς: το Κύπελλο έμοιαζε κάτι σαν περιττό βάρος σε ένα χρονικό διάστημα της σεζόν πολύ δύσκολο – ο κόουτς Μεντιλίμπαρ είχε κάνει και κάποιες συζητήσιμες επιλογές εκείνο το βράδυ. Ο Ολυμπιακός έπιασε την ΑΕΚ στην πρώτη θέση σε μια στιγμή που όπως και ο ΠΑΟΚ είχε πολύ βαρύ πρόγραμμα: σίγουρα δεν θέλει να καταστρέψει όσα με κόπο πέτυχε σε επίπεδο βαθμολογίας.

Επαναλαμβάνει

Οι αριθμοί του Ολυμπιακού λένε πως σε γενικές γραμμές επαναλαμβάνει το περσινό πρωτάθλημα. Φέτος κάπου εδώ απαλλαγμένος πλέον από τα σκληρά και δύσκολα ευρωπαϊκά του ματς άρχισε να τρέχει το σερί από νίκες (και σε ντέρμπι) που του έδωσαν το πρωτάθλημα. Την Κυριακή θα έχει την ευκαιρία να δείξει ότι μπορεί να ολοκληρώσει τη σεζόν του όπως και πέρυσι. Εχει βέβαια κι αυτός κάποια προβλήματα. Ο Ποντένσε κάνει ό,τι μπορεί για να προλάβει. Ο Ταρέμι θέλει ειδική μεταχείριση: δεν μπορεί να μην έχει λίγο το μυαλό του στο δράμα της χώρας του. Οι επιλογές ειδικά στην επίθεση δεν είναι πολλές. Θα δούμε ένα ντέρμπι κορυφής για γερά νεύρα. Και διαιτητής του δεν θα είναι ο Φωτιάς. Πάλι καλά.