Πόσο μακριά θα έφτανες πραγματικά για τους φίλους σου; Τι θα ήσουν διατεθειμένος να ρισκάρεις για να τους βγάλεις από μια δύσκολη κατάσταση; Αλλά και πόσα απρόσμενα θα μπορούσαν να συμβούν στην προσπάθειά σου να βοηθήσεις; Ερωτήματα που μέσα στο πλαίσιο της κωμωδίας θέλει να εξερευνήσει στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του «Φίλοι για πάντα» ο Κωνσταντίνος Μουσούλης. Με άξονα έναν γάμο στα όρια της καταστροφής πριν καν… πραγματοποιηθεί (Θανάσης Τσαλταμπάσης και Αγοραστή Αρβανίτη το ζεύγος), μικρές ιστορίες από το παρελθόν ξετυλίγονται και η ταινία θέτει ερωτήματα που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει.

Γεννημένος το 1987 ο Μανιάτης Κωνσταντίνος Μουσούλης γαλουχήθηκε στο εξωτερικό. Εχοντας ήδη περάσει τρία χρόνια στην Αγγλία, όπου έκανε τις πρώτες γενικές κινηματογραφικές σπουδές του, από το 2008 μέχρι το 2019 έζησε, σπούδασε και δούλεψε ως επιμελητής σεναρίων τόσο στο Λος Αντζελες όσο και στη Νέα Υόρκη. «Οι σπουδές μου στην Αμερική με βοήθησαν πάρα πολύ στο να αντιληφθώ τι θέλω να κάνω στον κινηματογράφο» είπε. «Η εκπαίδευση εκεί ήταν τρομερή, στα αμερικανικά πανεπιστήμια αναλύονται κυριολεκτικά τα πάντα».

Πριν αναλάβει τη σκηνοθεσία της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας του, «Φίλοι για πάντα», ο Μουσούλης είχε την εμπειρία 18(!) ταινιών μικρού μήκους που έγραψε και σκηνοθέτησε ο ίδιος. Ανάμεσα στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε ήταν και ο Στίβεν Πριόβολος που μαζί με τον Μάριο Τσιπόπουλο έκανε τη διεύθυνση φωτογραφίας στους «Φίλους».

«Οταν επέστρεψα από την Αμερική, έπεσα πάνω στην πανδημία» είπε ο Μουσούλης. «Οπότε είχα άφθονο χρόνο. Αυτό που ήθελα ήταν να γράψω ένα σενάριο για την Ελλάδα, να το γράψω στα ελληνικά, αφού ως τότε έγραφα στα αγγλικά. Εχοντας μεγαλώσει με τις ελληνικές κωμωδίες, ήθελα να κάνω μια προσπάθεια να παντρέψω τον αγνό ελληνικό κινηματογράφο με τα όσα είχα μάθει στην Αμερική». Την ευκαιρία τού έδωσε η Iconic Films και οι παραγωγοί Γκάρεθ Ελις-Ανγουιν και Κωνσταντίνος Μουτσινάς, που πίστεψαν στην ιδέα του. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της ταινίας, κίνητρο υπήρξε το γεγονός πως ο Μουσούλης πιστεύει πολύ στη δυναμική της φιλίας και ήθελε να το αναπτύξει όσο τα δυνατόν περισσότερο με την αφήγηση μικρών ιστοριών φίλων του ζευγαριού (τους υποδύονται οι Ντορέττα Παπαδημητρίου, Θανάσης Αλευράς, Ζήσης Ρούμπος, Ματίνα Νικολάου, Γιάννης Απέργης, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Τάκης Παπαματθαίου).

Σε επαφή με την Ελλάδα

Ο Μουσούλης ήξερε τι σημαίνει ελληνική κωμωδία. Καθότι απών όμως από την Ελλάδα για περισσότερο από μία δεκαετία, ήξερε και τι σημαίνει σύγχρονο ελληνικό χιούμορ; Και πώς να το βγάλει; «Κρατούσα πάντοτε το ελληνικό στοιχείο μέσα μου σε όποια χώρα και αν βρισκόμουν» είπε. «Είναι καλό να θυμάσαι ότι είσαι Ελληνας όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό. Ηθελημένα ή όχι, παρότι συνεργαζόμουν με ξένους, η παρέα μου ήταν πάντα Ελληνες. Επίσης είχα πρόσβαση στα τεκταινόμενα εν Ελλάδι. Παρακολουθούσα αποσπάσματα σειρών σε βίντεο, σκετς από stand up comedy· τον Θανάση Τσαλταμπάση ενώ βρισκόμουν στην Αμερική τον έμαθα. Μέσα μου αλλά και ως άνθρωπος, δεν θέλησα ποτέ να χάσω την επαφή με τη χώρα μου. Και πιστεύω πολύ σε αυτό που έλεγε ο Τσάπλιν: Η ζωή είναι μια τραγωδία σε ένα κοντινό πλάνο και μια κωμωδία σε ένα μακρινό».