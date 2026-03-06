Πρωτοφανείς ναύλους στα δεξαμενόπλοια και νέες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία φέρνουν οι εντεινόμενες πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 4ης Μαρτίου, όταν το δεξαμενόπλοιο τύπου suezmax «Sonangol Namibe» δέχθηκε επίθεση στον Περσικό Κόλπο, σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των ακτών του Κουβέιτ.

Το πλοίο, χωρητικότητας 158.425 dwt και υπό σημαία Μπαχαμών, βρισκόταν σε κατάσταση ballast – δηλαδή χωρίς φορτίο – όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με το United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), ο πλοίαρχος ανέφερε ότι άκουσε και είδε μια ισχυρή έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου, ενώ λίγο αργότερα παρατηρήθηκε μικρό σκάφος να απομακρύνεται από το σημείο, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για στοχευμένη επίθεση.

Το «Sonangol Namibe» ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Αγκόλας Sonangol, ενώ τη διαχείρισή του έχει η σουηδική ναυτιλιακή Stena Bulk, στο πλαίσιο του Stena Sonangol Suezmax Pool. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων στην περιοχή. Λίγες ώρες νωρίτερα, το containership «Safeen Prestige» επλήγη από πύραυλο ενώ διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ. Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι επιτέθηκε σε «αμερικανικό δεξαμενόπλοιο» στον Περσικό Κόλπο, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν ελέγχει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Αναστάτωση στις αγορές

Η ένταση αυτή έχει ήδη προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στις αγορές ναυτιλίας ενέργειας. Σύμφωνα με την εταιρεία ναυλομεσιτών Poten & Partners, οι ναύλοι για πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου ενδέχεται να ξεπεράσουν τα εξαψήφια επίπεδα που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες, εφόσον οι τιμές του LNG παραμείνουν υψηλές. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι ημερήσιοι ναύλοι μπορούν να ξεπεράσουν τα 300.000 δολάρια για ταξίδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ιαπωνία, ιδιαίτερα αν οι μεταφορές πραγματοποιούνται μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδος λόγω της αποφυγής των επικίνδυνων περιοχών.

Παράλληλα, ιστορικά υψηλά καταγράφονται και στη ναυλαγορά των VLCC. Ναυτιλιακές εταιρείες φέρεται να εξασφάλισαν ναύλους άνω των 530.000 δολαρίων, ενώ συζητείται στη ναυλαγορά ένα συμβόλαιο ναύλωσης ύψους 700.000 δολαρίων ημερησίως. Ωστόσο ναυλομεσιτικές πηγές εξηγούσαν στα «ΝΕΑ» ότι σίγουρα αυτό που ισχύει είναι οι μέσοι ναύλοι που δίνει το Baltic Exchange για τη γραμμή Μέση Ανατολή – Απω Ανατολή λίγο πάνω από τις 510.000 δολάρια την ημέρα περίπου.

Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται άμεσα με τη δραματική μείωση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, μόλις πέντε ή έξι δεξαμενόπλοια διέπλευσαν το πέρασμα το τελευταίο 24ωρο, όταν σε κανονικές συνθήκες περίπου 100 πλοία περνούν καθημερινά.

Η ασφάλεια των ναυτικών

Στο μεταξύ ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας χθες σε συνέδριο του «Economist» για τη ναυτιλία, τόνισε ότι το περιβάλλον ασφάλειας στη Μέση Ανατολή γίνεται ολοένα πιο απρόβλεπτο. Υπογράμμισε ότι η ναυτιλία αποτελεί βασικό πυλώνα της διεθνούς οικονομίας, καθώς περίπου το 80% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης. Αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία ελληνικών πλοίων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι το υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον στόλο για την ασφάλεια των ναυτικών.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Φαφαλιός υπογράμμισε ότι η ναυτιλία εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, όπου γεωπολιτικές εντάσεις, νέοι κανονισμοί και η ενεργειακή μετάβαση δημιουργούν ένα σύνθετο περιβάλλον για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Τέλος, ο επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, επισήμανε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη επηρεάσει τις μεταφορές και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, με χιλιάδες πλοία και πτήσεις να αντιμετωπίζουν προβλήματα.