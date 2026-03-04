«Η αντιαεροπορική τους άμυνα, η Πολεμική τους Αεροπορία, το Ναυτικό τους και η ηγεσία τους έχουν καταστραφεί. Τώρα θέλουν να συζητήσουν. Είπα: “Πολύ αργά!”» έγραψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, μόλις δύο 24ωρα αφότου είχε διαβεβαιώσει το περιοδικό «The Atlantic» πως η «νέα ηγεσία» του Ιράν θέλει να του μιλήσει κι εκείνος συμφώνησε.

Μεσολάβησαν, η αλήθεια είναι, συνολικά 1.700 πλήγματα στο Ιράν μόνο από τις αμερικανικές δυνάμεις, από τις αρχές της επιχείρησης «Επική Οργή», και εκατοντάδες ακόμα ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ισραηλινός στρατός έπληξε χθες ακόμα και το κτίριο που στεγάζει τη Συνέλευση των Ειδικών, το σώμα των 88 σιιτών κληρικών που πρέπει σύμφωνα με το Σύνταγμα να επιλέξει τον διάδοχο του αγιατολάχ Χαμενεΐ, ενώ συνεδρίαζε στην ιερή για τους σιίτες πόλη Κομ, – στη συνέχεια, πάντως, ιρανικά Μέσα μετέδωσαν πως τα μέλη του συνεδρίαζαν διαδικτυακά και βρίσκονταν «στα τελικά στάδια» της επιλογής νέου ηγέτη ενώ το αντιπολιτευόμενο Iran International έκανε λόγο για εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, του 57χρονου γιου του Αλί Χαμενεΐ, υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης.

Στο μεταξύ όμως ο πόλεμος δεν παύει να κλιμακώνεται, εμπλέκοντας πια ερήμην τους και τα ευρωπαϊκά κράτη. Είναι χαρακτηριστικό πως οι ΗΠΑ, που έχουν ήδη αναγκαστεί να κλείσουν τρεις πρεσβείες τους, στο Κουβέιτ, στη Βηρυτό και στο Ριάντ, την τρίτη έπειτα από επίθεση drones η οποία προκάλεσε πυρκαγιά «περιορισμένης έκτασης» το βράδυ της Δευτέρας, κάλεσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν συνολικά 14 χώρες – σχεδόν όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Αργά χθες, drone έπληξε χώρο στάθμευσης δίπλα στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι.

Ισραηλινά και αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν χθες νέα κύματα επιθέσεων στο Ιράν, όπου η Ερυθρά Ημισέληνος ανέβασε στους 787 τον αριθμό των θυμάτων από την αρχή του πολέμου. Ιρανικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν πως, μεταξύ άλλων, βομβαρδίστηκε και το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ, το ένα από τα δύο αεροδρόμια της Τεχεράνης, που εξυπηρετεί πρωτίστως εσωτερικές πτήσεις. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων σε όλο το Ιράν, «δεκάδες στόχους που συνδέονται με το δίκτυο» αυτό.

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να βομβαρδίζουν «με σφοδρότητα» το Ιράν, διαβεβαίωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προσθέτοντας πως η λιβανική Χεζμπολάχ θα στοχοποιηθεί «με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη». Γιατί το Ισραήλ βομβαρδίζει ήδη από προχθές και τον Λίβανο, ως απάντηση σε επιθέσεις με drones και πυραύλους που εξαπέλυσε εναντίον του η Χεζμπολάχ θέλοντας να εκδικηθεί για τον θάνατο, το Σάββατο, του Χαμενεΐ. Παράλληλα, ανέπτυξε στρατιώτες «σε πολλά σημεία» στον Νότιο Λίβανο, όπου ανακοίνωσε χθες ότι δημιουργεί μία «ουδέτερη ζώνη». Η Χεζμπολάχ εξακολουθεί όμως να αντεπιτίθεται – χθες έβαλε, όπως ανακοίνωσε, στο στόχαστρο ένα ισραηλινό δεξαμενόπλοιο ενώ έπλεε στα ανοιχτά του Λιβάνου – και το ίδιο, σε πολλαπλάσιο βαθμό, κάνει και η Τεχεράνη.

Θύματα και ζημιές έχουν καταγραφεί εξαιτίας των πυραύλων και των drones της σε τουλάχιστον εννέα χώρες – μόνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν γίνει στόχος συνολικά 1.000 επιθέσεων με πυραύλους και drones από την αρχή της σύρραξης. Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, χθες στοχοθετήθηκαν με drones και δύο λιμάνια του Ομάν – το Ιράν πάντως διέψευσε τις αναφορές ότι εξαπέλυσε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση κατά του σουλτανάτου, αποκαλώντας «φίλο και γείτονα» το κράτος αυτό του Κόλπου το οποίο είχε αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στις έμμεσες συνομιλίες που είχε με τις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από την έναρξη του πολέμου. Στο μεταξύ, δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες παραμένουν παγιδευμένοι στη Μέση Ανατολή λόγω των κλειστών εναέριων χώρων και της ακύρωσης πτήσεων.

Επικαλούμενο δυτικές πηγές, το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε χθες ότι το προηγούμενο 24ωρο είχε επιτεθεί στο Ιράν και το Κατάρ – εκπρόσωπος του καταριανού υπουργείου Εξωτερικών έσπευσε να διαψεύσει τις πληροφορίες, τονίζοντας πως το Κατάρ απλώς «ασκεί το δικαίωμα νόμιμης άμυνας αποτρέποντας τις ιρανικές επιθέσεις».

Λίγο αργότερα, ισραηλινός αξιωματούχος εξέφρασε, μιλώντας στο κανάλι Kan, τη βεβαιότητα πως «το Ριάντ θα επιτεθεί σύντομα στο Ιράν, μετά την επίθεση που δέχτηκε» προχθές το βράδυ, όταν δύο drones χτύπησαν την πρεσβεία των ΗΠΑ – δεν ήταν βέβαια η πρώτη ιρανική επίθεση εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, ιρανικοί πύραυλοι έχουν εκτοξευτεί εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ και της αεροπορικής βάσης του πρίγκιπα Σουλτάν, και σε κάθε περίπτωση ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του (όχι της Σαουδικής Αραβίας…) θα ανταποδώσουν «σύντομα» την επίθεση. Ομως οι αναφορές για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου πληθαίνουν: σύμφωνα με πηγές του Axios, το ενδεχόμενο να επιτεθούν σε ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων προκειμένου να σταματήσουν τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τους εξετάζουν (και) τα ΗΑΕ.

