Με ένα πολιτικό δώρο επισκέφθηκε τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο γερμανός καγκελάριος, ο πρώτος δυτικός ηγέτης που συναντήθηκε μαζί του στον Λευκό Οίκο, μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. «Συμφωνούμε ότι αυτό το τρομερό καθεστώς στην Τεχεράνη πρέπει να ανατραπεί», είπε ο Μερτς στις κοινές δηλώσεις με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο. Ο Τραμπ ανταπέδωσε το δώρο του Μερτς εκθειάζοντας το έργο της γερμανικής κυβέρνησης και τον «φίλο» Φρίντριχ Μερτς που κάνει «πολύ καλή δουλειά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δικαιολόγησε για άλλη μια φορά τον πόλεμο με το Ιράν επικαλούμενος τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ – και την απόφαση του Ισραήλ να πλήξει το Ιράν. «Αν μη τι άλλο, μπορεί να άσκησα πίεση στο Ισραήλ. Αλλά το Ισραήλ ήταν έτοιμο, και ήμασταν έτοιμοι», είπε ο Τραμπ. Ηταν βέβαιος κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Ιράν ότι η Τεχεράνη θα επιτεθεί πρώτη. «Και δεν ήθελα να συμβεί αυτό», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει εξουδετερώσει πολλούς ιρανικούς ναυτικούς και αεροπορικούς στόχους, λέγοντας ότι «σχεδόν τα πάντα έχουν καταστραφεί». «Δεν έχουν πλέον Ναυτικό – έχει καταστραφεί. Δεν έχουν πλέον Πολεμική Αεροπορία – έχει καταστραφεί», τόνισε. Οσο για τα επόμενα βήματα, ο Τραμπ είπε ότι ο ιρανικός στρατός πρέπει πρώτα να εξουδετερωθεί. «Επειτα από αυτό, θα δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Θα ήταν πιθανώς καλύτερο αν κάποιος μέσα στο Ιράν αναλάμβανε την ηγεσία», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος. Το χειρότερο σενάριο για το Ιράν, πρόσθεσε, θα ήταν να αναλάβει τα ηνία κάποιος «εξίσου κακός με τον προηγούμενο». «Αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Δεν θέλουμε να συμβεί». Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι περισσότεροι ιρανοί αξιωματούχοι τους οποίους σκέπτονταν οι ΗΠΑ για την ηγεσία του μεταπολεμικού Ιράν είναι πια νεκροί. «Και τώρα έχουμε μια άλλη ομάδα (ηγετών). Μπορεί να είναι κι αυτοί νεκροί… Σε λίγο δεν θα γνωρίζουμε κανέναν».

Για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, ο Τραμπ περιμένει ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν αισθητά, μόλις ολοκληρωθεί η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Ο γερμανός καγκελάριος που είχε πολύ μικρότερο μερίδιο λόγου από τον Τραμπ στις κοινές δηλώσεις τους, εστίασε στις ευρωπαϊκές θέσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Ολοι θέλουμε να δούμε αυτόν τον πόλεμο να τελειώνει το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Μερτς. Αλλά «η Ουκρανία πρέπει να προστατεύσει το έδαφός της και τα συμφέροντά της για την ασφάλεια».

Ο φόβος του Μερτς και της γερμανικής κυβέρνησης είναι ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγήσει σε μείωση τόσο του ενδιαφέροντος του Τραμπ για την Ουκρανία, όσο και των αποθεμάτων σε πολεμοφόδια, που χρειάζεται επειγόντως η Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία. Για αυτό και η Ουκρανία, εκτός των δασμών του Τραμπ, ήταν από τα βασικά θέματα στο γεύμα εργασίας που παρέθεσε ο αμερικανός πρόεδρος στον γερμανό καγκελάριο στην τρίτη, από το περασμένο καλοκαίρι, επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο.

