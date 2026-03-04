Με κεντρικό αίτημα την ενίσχυση του ελληνικού ντοκιμαντέρ και του πολιτιστικού περιεχομένου στη δημόσια τηλεόραση, η Ενωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ παρουσίασε χθες την πρωτοβουλία της «Ο πολιτισμός απών».

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο έντονου προβληματισμού των μελών της, εξαιτίας της μετατροπής της ΕΡΤ2 σε κανάλι αποκλειστικού αθλητικού χαρακτήρα, εξέλιξη που όπως τονίστηκε, περιόρισε τον χώρο προβολής των ελληνικών ντοκιμαντέρ.

Οπως επεσήμανε η πρόεδρος της Ενωσης Φωτεινή Οικονομοπούλου «το ντοκιμαντέρ δεν είναι μόνο μια μορφή τέχνης αλλά ένας τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία κατανοεί τον εαυτό της» και γι’ αυτόν τον λόγο οι δημιουργοί του καλούν την ΕΡΤ να διασφαλίσει τον χώρο που θεωρούν ότι αναλογεί στο είδος μέσα από τις συχνότητές της. Τα μέλη της πρωτοβουλίας παρουσίασαν συγκεκριμένα αιτήματα, από τη δημιουργία ζωνών ντοκιμαντέρ σε όλα τα κανάλια της ΕΡΤ και την παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου για το Ertflix, έως την ενεργοποίηση του Τμήματος Συμπαραγωγών και τη μετατροπή του καναλιού σε ΕΡΤ2 Culture. Με βάση τις καταγραφές που έκαναν από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Ιανουάριο του 2026 οι άνθρωποι της Ενωσης, οι ελληνικές σειρές ντοκιμαντέρ καταλαμβάνουν το 1,9% του συνολικού προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης, ενώ στη Γαλλία και τη Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 16,3%.

Κύκλοι ΕΡΤ

Από την πλευρά της ΕΡΤ, πηγές από το Ραδιομέγαρο αντέτειναν, ενδεικτικά, ότι η Επιτροπή Προγράμματος ενέκρινε μέσα στο 2025 ποσό ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία ταινιών, υψηλότερο από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οι ίδιοι κύκλοι ισχυρίζονται ότι μετά τη μετατροπή της ΕΡΤ2 σε αθλητικό κανάλι, τη μετάδοση των ντοκιμαντέρ ανέλαβε η ΕΡΤ3, ενώ παρόμοια προγράμματα μεταδίδονται τόσο από το Ertnews όσο και την ΕΡΤ1, όπως και στο Ertflix, το οποίο εμπλουτίστηκε με νέες παραγωγές.