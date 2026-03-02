Στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού οι περίπου 20.000 οπαδοί της ΑΕΚ έστησαν πάρτι, αλλά στον αγωνιστικό χώρο ο Βόλος αποδείχθηκε πολύ σκληρό καρύδι. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου προηγήθηκε δύο φορές απέναντι στην Ενωση που πήρε τον βαθμό με 2-2 για την 23η αγωνιστική της Super League στην τελευταία φάση του ματς χάρη σε τρομερό γκολ του Ρέλβας. Ετσι έχει πλέον συγκάτοικο στην κορυφή της βαθμολογίας τον Ολυμπιακό, ωστόσο διατήρησε το αήττητο σερί της στο πρωτάθλημα, το οποίο έφτασε πλέον στα 15 παιχνίδια. Αν μπορεί να είναι κάποια παρηγοριά αυτό, σε ένα απόγευμα που σε καμία περίπτωση δεν εξελίχθηκε όπως θα το ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές του.

Μάλιστα ο σέρβος τεχνικός αποβλήθηκε με τη λήξη του πρώτου μέρους καθώς διαμαρτυρήθηκε στον Τσιμεντερίδη και δεν ήταν στον πάγκο του στο δεύτερο ημίχρονο. Στο μεταξύ, στην ανάπαυλα εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία ο Βόλος, με την ένταση να μη λείπει από το παιχνίδι ούτε με τη λήξη της αναμέτρησης. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Τσιμεντερίδης χρειάστηκε πέντε λεπτά για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο καθώς είχε περικυκλωθεί από τους ανθρώπους της ΑΕΚ που του εξέφραζαν τα παράπονά τους. Στο γήπεδο βρέθηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος που πήρε το μικρόφωνο και μίλησε στον κόσμο της Ενωσης από τα μεγάφωνα πριν απ’ τη σέντρα, κάνοντας λόγο για «γιορτή του ποδοσφαίρου».

Οργή και… άγχος

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με ευκαιρία από τα… αποδυτήρια καθώς από γύρισμα του Ρότα ο Γιόβιτς αστόχησε ολομόναχος στο 2′ και στο 5′ ήταν σειρά του Ουρτάδο να απειλήσει για τον Βόλο. Στο 14′ οι γηπεδούχοι άνοιξαν μάλιστα το σκορ όταν από λάθος του Ρότα ο Ουρτάδο νικήθηκε από τον Στρακόσα, αλλά ο Κόμπα με το ριμπάουντ σε κενό τέρμα έκανε το 1-0. Οι Κιτρινόμαυροι προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά η τριάδα στα στόπερ του Βόλου τους είχε βραχυκυκλώσει. Στο 34′ όμως ο Βάργκα με κεφαλιά από σέντρα του Μαρίν έδωσε τη λύση για το 1-1. Η ψυχολογία του ματς άλλαξε και στο 40′ ο Βάργκα άγγιξε την ανατροπή, αλλά ο Σιαμπάνης έδιωξε την κεφαλιά του εντυπωσιακά. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Τσιμεντερίδης έδωσε πέναλτι για χέρι του Μπουζούκη σε γύρισμα του Ρότα, αλλά ο Παπαδόπουλος τον κάλεσε να δει τη φάση στο VAR και ο διαιτητής άλλαξε απόφαση.

Αυτή η φάση προκάλεσε την οργή του Νίκολιτς που αποβλήθηκε μαζί με τον Ναλιτζή στο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ προσπάθησε να βρει ένα γρήγορο γκολ για να διώξει το άγχος, αλλά πάλι βρέθηκε εκείνη να κυνηγά. Ο Τσιμεντερίδης έδωσε πέναλτι αφού τον κάλεσε το VAR σε χέρι του Πήλιου, ο Ουρτάδο εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 2-1. Ο χρόνος πίεζε ασφυκτικά την Ενωση που προσπάθησε να αντιδράσει. Το γκολ του Βάργκα στο 71′ όμως ακυρώθηκε για οφσάιντ, όπως και εκείνο του Ρότα στο 83′. Η σέντρα-σουτ του Κοϊτά στο 80′ σταμάτησε στο δοκάρι, όπως και η κεφαλιά του Γιόβιτς στο 86′, με τον Σιαμπάνη να έχει βρει σωτήρια την μπάλα. Τελικά, στο 90+8′ ο Ρέλβας με τρομερό σουτ στην κίνηση διαμόρφωσε το τελικό σκορ, σε φάση που ο Βόλος ζήτησε φάουλ, αλλά ο Τσιμεντερίδης έδειξε σέντρα και ταυτόχρονα τη λήξη.

«Ποτέ δεν μπορείς να είσαι χαρούμενος όταν δεν κερδίζεις», είπε ο εκ των βοηθών του Νίκολιτς, Ηλίας Κυριακίδης μετά το ματς, τονίζοντας επίσης πως «είμαστε περήφανοι για το μέταλλο των παικτών μας». Ο Πινέδα δήλωσε με νόημα πως «όλοι είδαν τι έγινε σήμερα εδώ», ενώ ο προπονητής του Βόλου, Κώστας Μπράτσος, χαρακτήρισε εξαιρετικό το αποτέλεσμα μιλώντας για «κατάθεση ψυχής από τους παίκτες».

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Αμπάντα, Κάργας, Χέρμανσον, Μύγας (74′ Τριανταφύλλου), Τσοκάνης, Κόμπα (70′ Γρόσδης), Χουάνπι (46′ Γκονζάλες), Μπουζούκης, Λάμπρου (46′ Τζόκα), Ουρτάδο (81′ Μακνί).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος (80′ Γκατσίνοβιτς), Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Μαρίν (88′ Ζίνι), Πινέδα (67′ Ελίασον), Μάνταλος (80′ Ζοάο Μάριο), Λιούμπισιτς (46′ Κοϊτά), Βάργκα, Γιόβιτς.