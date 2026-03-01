Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ανάμεσα στον Βόλο και την ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2, για την 23η αγωνιστική της Super League.
Μετά τη σημερινή γκέλα, η Ένωση έχει πλέον συγκάτοικο στην κορυφή, καθώς ισοβαθμεί στους 53 πόντους με τον Ολυμπιακό, ο οποίος νωρίτερα κέρδισε στις Σέρρες τον Πανσερραϊκό με 2-1.
Από εκεί και πέρα, αυτή την ώρα πραγματοποιείται το ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης στην Τούμπα (σ.σ άρχισε στις 19:00), ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το παιχνίδι στην Λεωφόρο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη (20:00).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής:
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet 3-0
Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0
Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0
Κυριακή 1 Μαρτίου
Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2
Βόλος – ΑΕΚ 2-2
19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης
20:00 Παναθηναϊκός – Άρης
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (24η) αγωνιστική:
Σάββατο 7 Μαρτίου
17:00 Άρης – Ατρόμητος
18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet
Κυριακή 8 Μαρτίου
16:00 Αστέρα Τρίπολης – Πανσερραϊκός
17:00 Βόλος – ΟΦΗ
19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Δευτέρα 9 Μαρτίου
18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά