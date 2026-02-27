Η ΑΕΚ θα βρεθεί ξανά απέναντι στην Τσέλιε τη φετινή σεζόν, αυτή τη φορά για τη φάση των «16» του UEFA Conference League, καθώς οι δύο ομάδες είχαν ήδη αναμετρηθεί στη League Phase της διοργάνωσης.

Η σλοβενική ομάδα ολοκλήρωσε τη φάση εκείνη στη 13η θέση με 10 βαθμούς (3 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες) και τέρματα 8-7. Σε περίπτωση πρόκρισης, η Ένωση θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Ράγιο Βαγιεκάνο – Σαμσουνσπόρ.

Η πρώτη αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 12 Μαρτίου στο Στάντιον Ντετσέλε, με ώρα έναρξης στις 22:00. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 19 Μαρτίου, στην «Allwyn Arena», με σέντρα στις 19:45.

Βάσει της κατάταξής της, η ΑΕΚ θα δώσει τον επαναληπτικό τόσο στους «16» όσο και στα προημιτελικά (εφόσον προκριθεί) στη Νέα Φιλαδέλφεια.