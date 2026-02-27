Τον αντίπαλό της στους «16» του Conference League έμαθε η ΑΕΚ, που θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το πρώτο ματς θα γίνει στην έδρα της Τσέλιε, στις 12 Μαρτίου, ενώ η ρεβάνς μία εβδομάδα μετά στην Allwyn Arena. Να σημειωθεί πως, η Ένωση τερμάτισε στην 3η θέση της βαθμολογίας στην League Phase, άρα θα παίξει εντός έδρας και τη ρεβάνς στα προημιτελικά αν βρεθεί εκεί.

Παράλληλα, η ΑΕΚ έμαθε και το μονοπάτι της μέχρι και το μεγάλο τελικό στη Λειψία, στις 27 Μαΐου, με όλες τις πιθανές διασταυρώσεις στο ενδιάμεσο.

Τα ζευγάρια για τους «16» του Conference League

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς

Σαχτάρ – Λεχ Πόζναν

Ράγιο Βαγιεκάνο – Σαμσουνσπόρ

Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας

Τσέλιε – ΑΕΚ

Φιορεντίνα – Ράκοβ

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά – Με ποιον θα παίξει η ΑΕΚ αν προκριθεί

Αν η ΑΕΚ ξεπεράσει το εμπόδιο της Τσέλιε, στα προημιτελικά θα παίξει με μία εκ των Σαμσουσνπόρ ή Ράγιο Βαγεκάνο. Αν φτάσει και στα ημιτελικά τότε θα βρει μπροστά της Σίγκμα Όλομουτς ή Μάιντς ή Ριέκα ή Στρασβούργο.