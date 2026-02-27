Η ΑΕΚ θα βρει απέναντί της την Τσέλιε στη φάση των «16» του UEFA Conference League, σε ένα ζευγάρι με… προϊστορία από τη φετινή σεζόν. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στη League Phase, με την Ένωση να γνωρίζει την ήττα με 3-1 στη Σλοβενία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Έκτοτε, ωστόσο, πολλά έχουν αλλάξει.

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, με σταθερότητα στο πρωτάθλημα και θετικό σερί αποτελεσμάτων, ενώ η ευρωπαϊκή της πορεία βελτιώθηκε σημαντικά, εξασφαλίζοντας απευθείας θέση στους «16».

Οι αλλαγές και η δυναμική της Τσέλιε

Η Τσέλιε, από την πλευρά της, έχει υποστεί σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ο πρώτος σκόρερ της στο ματς με την ΑΕΚ, Φράνκο Κοβάσεβιτς, αποτελεί παρελθόν, όπως και ο προπονητής Άλμπερτ Ριέρα. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα παραμένει ανταγωνιστική.

Με δύο πρωταθλήματα Σλοβενίας (2019-20, 2023-24) και δύο Κύπελλα στη συλλογή της, αγωνίζεται στο «Στάντιον Ντετσέλε» χωρητικότητας περίπου 13.000 θεατών. Στο φετινό πρωτάθλημα οδηγεί την κούρσα με διαφορά ασφαλείας, διαθέτοντας την καλύτερη επίθεση, αλλά παρουσιάζοντας και αμυντικές αδυναμίες.

Στην Ευρώπη τερμάτισε 13η στη League Phase και προκρίθηκε αποκλείοντας τη Ντρίτα με δύο νίκες (3-2). Επιθετικά είναι ιδιαίτερα παραγωγική, όμως αφήνει χώρους.