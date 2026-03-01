Η απόφαση του διαιτητή Τσιμεντερίδη να πάρει πίσω το πέναλτι που είχε υποδείξει υπέρ της ΑΕΚ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Πανθεσσαλικό, μετά από εξέταση του VAR, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το τεχνικό τιμ και το προσωπικό της Ένωσης.

Ο βοηθός προπονητής της ΑΕΚ, Δημήτρης Ναλιτζής, διαμαρτυρήθηκε έντονα όταν πήγε να κάνει το on field review της φάσης και δέχθηκε απευθείας κόκκινη κάρτα. Λίγο αργότερα, μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, αποβλήθηκε και ο προπονητής της ομάδας, Μάρκο Νίκολιτς.

Δείτε την αποβολή του Νίκολιτς

Παράλληλα, κίτρινη κάρτα δόθηκε στον Λούκα Γιόβιτς για διαμαρτυρία στον διαιτητή, ενώ η απόφαση του VAR και η ακύρωση του πέναλτι συζητήθηκε έντονα από όλους τους εμπλεκόμενους.

Η ένταση στο παιχνίδι Βόλος-ΑΕΚ κορυφώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με τους ανθρώπους της Ένωσης να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση του διαιτητή, ενώ οι αποβολές Νίκολιτς και Ναλιτζή αποτελούν το σημαντικότερο γεγονός του πρώτου ημιχρόνου στο Πανθεσσαλικό.