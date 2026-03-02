Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών διαδήλωσαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό το μεσημέρι του Σαββάτου για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Στη συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος υπολογίζεται ότι συμμετείχαν περίπου 40.000 κόσμου. Μετά την ολοκλήρωσή της, σημειώθηκαν μικρής έντασης επεισόδια μεταξύ αγνώστων και Αστυνομίας, η οποία προχώρησε σε συλλήψεις και προσαγωγές.

«Τίποτα δεν ξεχάστηκε, κανένας δεν ξεχάστηκε. Η απαίτηση για φως, δικαιοσύνη και οξυγόνο δεν πρόκειται να ξεχαστεί» είπε από το βήμα που είχε στηθεί απέναντι από τη Βουλή ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών. Στις 12 το μεσημέρι, ενώ ο κόσμος πλήθαινε, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της τραγωδίας και έπειτα τη σιωπή έσκισε η λέξη «Αθάνατοι».

«Ηρθαμε γιατί είναι ένα έγκλημα που ακόμα δεν έχει τιμωρηθεί και δεν έχει απονεμηθεί δικαιοσύνη» είπε στα «ΝΕΑ» ο 23χρονος Ανδρέας που συμμετείχε στη συγκέντρωση με έναν φίλο του. Συμπλήρωσε πως «δυστυχώς δεν έχει μαζευτεί ο ίδιος κόσμος με πέρυσι. Καλό είναι να μη γίνονται τέτοιες κινητοποιήσεις μόνο κάθε επέτειο, αλλά να έχουν μια μεγαλύτερη διάρκεια ώστε να καταλάβουν στη Βουλή ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

Μπροστά από το κτίριο της Βουλής, στο μνημείο των θυμάτων, άνθρωποι άφηναν λουλούδια και σημειώματα. «Δικαίωση για τους νεκρούς, δικαίωση για τους συγγενείς, δικαίωση για την πατρίδα» είπε ο Ασλανίδης κλείνοντας την ομιλία του. Κάθε φορά που ανέφερε το όνομα του Πρωθυπουργού και υπουργών της κυβέρνησης, ακούγονταν αποδοκιμασίες από το συγκεντρωμένο πλήθος.

Κάλεσμα για τη συγκέντρωση είχαν βγάλει ο Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών, η ΑΔΕΔΥ, εργατικά κέντρα, σωματεία, ομοσπονδίες και φοιτητικοί σύλλογοι. Πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, συγκεντρώσεις έγιναν και σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

«Ηρθαμε εδώ για να τιμήσουμε τους 57 νεκρούς, ουσιαστικά ένα έγκλημα που έγινε που πάει να συγκαλυφθεί από τη σημερινή κυβέρνηση. Πρέπει όλοι να είμαστε εδώ κάθε χρόνο μέχρι να υπάρξει δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους» είπε ο 53χρονος Ευθύμης Πενέσης, που συμμετείχε στη συγκέντρωση με τη νεαρή κόρη του.

Δεν «επέτρεψαν» στην Καρυστιανού να μιλήσει

Τον λόγο στη μικρή αυτοσχέδια σκηνή πήραν και άλλοι συγγενείς θυμάτων – ανάμεσά τους η Μιρέλλα Ρούτσι, ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους και ο Θόδωρος Ελευθεριάδης . «Οι εκταφές είναι ο μόνος τρόπος τα παιδιά μας να μιλήσουν για τελευταία φορά» είπε η Ρούτσι, καταγγέλλοντας «απόλυτη κοροϊδία» τα τελευταία τρία χρόνια. Η Μαρία Καρυστιανού ήταν παρούσα, ωστόσο δεν απηύθυνε ομιλία. Σε δηλώσεις της στα «ΝΕΑ» και τον Νίκο Συρίγο άφησε αιχμές κατά των διοργανωτών, λέγοντας ότι δεν της επέτρεψαν να μιλήσει. Από τη μεριά του, ο Πάνος Ρούτσι διέψευσε, με ανάρτησή του, πληροφορίες που ήθελαν κλίμα έντασης μεταξύ του ίδιου και της Καρυστιανού.

Η 34χρονη Λίλυ Ροδονάκη συμμετείχε στη συγκέντρωση με δύο φίλες της. «Εχουμε έρθει προκειμένου να στηρίξουμε τις οικογένειες των θυμάτων στον αγώνα που κάνουν για δικαιοσύνη, κατά της διαφθοράς και της συγκάλυψης της κυβέρνησης» είπε στα «ΝΕΑ». Το συλλαλητήριο έληξε περίπου στις 14.30. «Ελπίζω να μην είναι κάτι που με την πάροδο του χρόνου θα περάσει ως ένα τραγικό γεγονός και θα γραφτεί στην Ιστορία χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα» κατέληξε η Ροδονάκη.

Μικρής έντασης επεισόδια και 200 προσαγωγές

Οταν τελείωσε η συγκέντρωση, και ενώ ο κόσμος είχε ξεκινήσει να αποχωρεί, σημειώθηκαν μικρής έντασης επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε ρίψη χημικών και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης και έκαναν συλλήψεις. Η ατμόσφαιρα είχε αρχίσει να μυρίζει μπαρούτι ήδη μισή ώρα πριν, όταν έκαναν αισθητή την παρουσία τους, σε διάφορα μέρη της Πλατείας Συντάγματος, νεαρά άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Περίπου στις 16.00 ξέσπασε νέος γύρος έντασης με κόσμο που είχε μείνει συγκεντρωμένος στο πάνω μέρος της Πλατείας. Μέχρι τις 17.00 η ένταση είχε κοπάσει.

Συνολικά, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., έγιναν 200 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 19 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Μικρής έντασης επεισόδια έγιναν το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη.