Με ψηλά το κεφάλι έκλεισε το champions dream της σεζόν ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι Ερυθρόλευκοι κοίταξαν στα μάτια την Μπάγερ Λεβερκούζεν στην BayArena, τη νίκησαν σε όλα εκείνα τα «μικρά» που πολλές φορές κάνουν τη διαφορά σε αυτό το επίπεδο. Θύμισαν πραγματικά εκείνη την ομάδα που δύο χρόνια τώρα έξω από τα σύνορα έχει αλλάξει το ταβάνι. Γκολ όμως δεν έβαλαν και το 0-0 έστειλε το ζύγι σε όσα συνέβησαν την περασμένη Τετάρτη στο Γ. Καραϊσκάκης: στη 2-0 επικράτηση των Γερμανών με την doppietta του Πάτρικ Σικ σε τρία λεπτά. Σε εκείνα που έμελλε να κρίνουν και την πρόκριση.

Εκανε σπουδαίο Champions League ο Ολυμπιακός, φτάνοντας ως τις καλύτερες 24 της διοργάνωσης. Και χθες θύμισε πως είναι μια ομάδα που μακριά από την έδρα της έχασε μόνο από την Αρσεναλ σε εκείνη τη ματσάρα στο Emirates και στο Μονζουίκ από την Μπάρτσα. Ενα σύνολο που ξέρει πολύ καλά να στέκεται σε αυτό το επίπεδο. Ως το 90΄+1΄ στην επίθεση ήταν στο Λεβερκούζεν χάνοντας την τελευταία ευκαιρία του να ανοίξει το σκορ με τον Λορέντσο Σιπιόνι στις καθυστερήσεις. Καλύτερος σε τέτοιο βαθμό που να σκέφτεσαι πως αν είχε επιλέξει την ίδια ιδέα και στο πρώτο ματς μπορεί σήμερα να ήταν στους «16». Με τη σειρά όμως όλα…

Μία εβδομάδα πριν στο Φάληρο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε ένα ορθάνοιχτο 4-4-2, με δύο «8άρια» (Μουζακίτης, Εσε), δύο κλασικούς εξτρέμ (Ποντένσε, Ζέλσον Μαρτίνς) και δύο φορ (Ελ Κααμπί, Ταρέμι). Μία εβδομάδα μετά στο Λεβερκούζεν η προσέγγισή του ήταν εντελώς διαφορετική και ας ξεκινούσε από την αφετηρία του 0-2 της πρώτης παρτίδας. Κλασικό 4-3-3 με Ντάνι Γκαρθία στην ίδια ευθεία με τον Μουζακίτη και πίσω από τον Εσε, στα μισά του γηπέδου για τις δεύτερες μπάλες. Ο Τσικίνιο σαν αριστερός εξτρέμ και ο Ζέλσον απέναντι. Με μοναδικό φορ τον Ταρέμι. Οπερ σημαίνει εκτός ενδεκάδας ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Εκτός ενδεκάδας και ο Ντάνιελ Ποντένσε – που έμεινε συνολικά εκτός αποστολής!

Αν δούλεψε η ιδέα του Μέντι; Σε μεγάλο βαθμό. Διότι εξαιρώντας μια κεφαλιά του Πάτρικ Σικ στο 5΄ που έβαλε τους Γερμανούς με… γκάζι στο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός ως τα μισά του δρόμου κυριάρχησε. Κέρδισε μέτρα στο γήπεδο, είχε την κατοχή της μπάλας (55%) και στάθηκε πολλές φορές στο τελευταίο τρίτο για να πιέσει το build up και να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Στο 28΄ μάλιστα ο Ντάνι Γκαρθία έκοψε μια πάσα και την έστρωσε στο Ζέλσον Μαρτίνς με εξαιρετικές προϋποθέσεις μέσα στην περιοχή: ο Πορτογάλος εξτρέμ όμως γλίστρησε και έχασε το κοντρόλ. Φάση που θα μπορούσε να δώσει το προβάδισμα στους Πειραιώτες.

Ο,τι ακριβώς θα μπορούσε να συμβεί και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ξανά με τον Ζέλσον. Αυτή τη φορά το διαγώνιο σουτ του Πορτογάλου ήταν όπως έπρεπε, ο Γιάνις Μπλάσβιτς όμως έκανε την επέμβαση της βραδιάς (50΄) στέλνοντας την μπάλα κόρνερ. Οχι, δεν άλλαξε η εικόνα του ματς. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει τον έλεγχο. Να πατά καλύτερα. Να δείχνει καλύτερη ομάδα στο χορτάρι. Η Λεβερκούζεν έμοιαζε να παίζει αποκλειστικά με το ρολόι πιστεύοντας ότι η πρόκριση θα έρθει απλά με αυτόν τον τρόπο. Είχαν οι Γερμανοί μια σπουδαία στιγμή στο 60΄, με τον Γκριμάλντο να σουτάρει διαγώνια και να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη, αλλά κόντρα στη ροή του ματς.

Εψαχνε κάτι ο Μεντιλίμπαρ για το γκολ που θα έδινε πραγματικό ενδιαφέρον στη βραδιά βγάζοντας τη Λεβερκούζεν από την ασφάλεια του 0-2 του Φαλήρου. Και στο 66΄ έριξε στο παιχνίδι μαζί Ελ Κααμπί και Αντρέ Λουίς αντί Τσικίνιο και Ταρέμι, ποντάροντας στον οίστρο του Μαροκινού και τα σόλο του Βραζιλιάνου από τα άκρα. Και ο Ολυμπιακός συνέχισε να τα κάνει όλα σωστά. Να πιέζει το build up, να κερδίζει όλες τις 50%-50% μπάλες. Η στρογγυλή θεά όμως δεν του έκανε το χατίρι για εκείνη τη μία φάση που θα έβαζε φωτιά στην BayΑrena. Ολα όπως έπρεπε, αλλά δίχως γκολ. Ούτε με τον Αντρέ Λουίς στο 79΄. Ούτε δύο φορές με τον Λορέντσο Σιπιόνι στο 89΄ και στο 90΄+1΄. Επεσε, αλλά ήταν παλικάρι.

Λεβερκούζεν (Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Βάσκεθ (λτ 77΄ Αρτούρ), Κουάνσα, Αντριχ, Ταπσόμπα, Γκριμάλντο, Παλάσιος (73΄ Φερνάντες), Γκαρθία, Μάσα (56΄ Ποκού), Χόφμαν (73΄ Κουλμπρεθ), Σικ.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Εσε, Γκαρθία (90΄ Μπρούνο), Μουζακίτης (79΄ Σιπιόνι), Τσικίνιο (66΄ Αντρέ Λουίς), Μάρτινς (90΄ Κλέιτον), Ταρέμι (66΄ Ελ Κααμπί).

Διαιτητής: Μάικλ Ολιβερ (Αγγλία).