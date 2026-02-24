Εκτός αποστολής για τον επαναληπτικό του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν έμεινε ο Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος εξτρέμ παρότι ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή στη Γερμανία, για την αναμέτρηση στην «Bay Arena», τελικά έμεινε εκτός αποστολής για το αποψινό παιχνίδι.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ίβηρας μεσοεπιθετικός ήταν βασικός στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων. Το πιθανότερο είναι λοιπόν να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, που δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί στον επαναληπτικό με τις «Ασπιρίνες».

Υπενθυμίζουμε την 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ταρέμι.

Στον πάγκο του Ολυμπιακού θα βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Λιατσικούρας και Μπρούνο.