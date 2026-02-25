Τις υπηρεσίες του Ντάνιελ Ποντένσε στερήθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη ρεβάνς με την Λεβερκούζεν, για την ενδιάμεση φάση του Champions League.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή στη Γερμανία, αλλά τελικά έμεινε εκτός αποστολής, καθώς όπως αποκάλυψε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ένιωσε ενοχλήσεις στην προπόνηση της Δευτέρας και δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί στο αποψινό παιχνίδι.

«Ο Ποντένσε έμεινε εκτός γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στη χθεσινή προπόνηση», είπε χαρακτηριστικά ο Βάσκος προπονητής, που είχε χρησιμοποιήσει βασικό τον Ίβηρα μεσοεπιθετικό στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ποντένσε με την εμπειρία και την ποιότητά του θα μπορούσε να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην άμυνα της Λεβερκούζεν στον επαναληπτικό της «Bay Arena», αλλά οι ενοχλήσεις που ένιωσε χθες δεν του επέτρεψαν να αγωνιστεί στη ρεβάνς με τους Γερμανούς.