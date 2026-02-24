Ήταν καλύτερος από την Λεβερκούζεν, τα έδωσε όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και απέδειξε περίτρανα ότι είναι ομάδα επιπέδου Champions League, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, με το παιχνίδι στην «Bay Arena» να ολοκληρώνεται στο 0-0 και τους Γερμανούς να παίρνουν την πρόκριση για τους «16», μετά το 0-2 του πρώτου αγώνα.

Μια εξαιρετική εμφάνιση από τον Ολυμπιακό, που τα είχε όλα εκτός από γκολ, με τους Ερυθρόλευκους να κοιτάζουν στα μάτια την Λεβερκούζεν και στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού μάλιστα να είναι καλύτεροι από τους γηπεδούχους.

Οι Γερμανοί, που ήταν τυχεροί σε αρκετές φάσεις, πήραν το 0-0 και την πρόκριση για την επόμενη φάση του Champions League, ενώ οι Πειραιώτες από την άλλη πλευρά κέρδισαν το απλόχερο χειροκρότημα των χιλιάδων οπαδών τους, που βρέθηκαν στο γήπεδο. Μόνο περηφάνια για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού, που αποχαιρετάει την Ευρώπη με ψηλά το κεφάλι και έχοντας γεμίσει με περηφάνια τους φιλάθλους της.

Μέσα σε όλα, ο Ολυμπιακός είχε να αντιμετωπίζει και τον διαιτητή, Μάικλ Όλιβερ, ο οποίος τα έδινε όλα υπέρ της Λεβερκούζεν, προκαλώντας εκνευρισμό στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στους παίκτες του.

Οι Ερυθρόλευκοι πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, ενώ η Λεβερκούζεν περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, που θα είναι είτε η Άρσεναλ είτε η Μπάγερν Μονάχου.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό με 4-3-3, με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε, Γκαρθία και Μουζακίτης ήταν στην τριάδα των χαφ, με τους Μαρτίνς και Τσικίνιο στα δύο άκρα και τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Κάσπερ Χιούλμαντ από την άλλη, ξεκίνησε την Λεβερκούζεν με την εξής 11άδα: Μπλάσβιτς, Βάθκεθ, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Γκριμάλντο, Παλάσιος, Γκαρθία, Μάσα, Χόφμαν και Σικ.

Χαμηλό τέμπο, λίγες φάσεις

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τις φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες να είναι λιγοστές. Οι πρώτες ευκαιρίες του αγώνα άνηκαν στη Λεβερκούζεν και στον Σικ.

Στο 5ο λεπτό ο Σικ πήρε την κεφαλιά, μετά από σέντρα του Γκριμάλντο, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Τζολάκη. Δύο λεπτά αργότερα ο Σικ βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, είδε τον πορτιέρο των Πειραιωτών που είχε βγει από την εστία του και επιχείρησε να σκοράρει με λόμπα, αλλά η μπάλα έφυγε και πάλι άουτ.

Ο Ολυμπιακός απάντησε στο 8’ με τον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος έκανε το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά δεν το έπιασε όπως θα ήθελε και η μπάλα έφυγε άουτ. Μετά το πρώτο 15άλεπτο οι Ερυθρόλευκοι πήραν την κατοχή της μπάλας, με τους γηπεδούχους να οπισθοχωρούν και να κλείνουν τους διαδρόμους προς την εστία του Μπλάσβιτς.

Στο 28’ ο Γκαρθία έκλεψε, μετά τη λάθος πάσα του Αλέιξ Γκαρθία και έδωσε στον Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά ο Πορτογάλος εξτρέμ έχασε το κοντρόλ και την ευκαιρία να απειλήσει. Στο 36’ ο Ζέλσον Μαρτίνς απέφυγε τον αντίπαλό του και έκανε τη σέντρα με το εξωτερικό, από δεξιά, αλλά η μπάλα πήγε κατευθείαν πάνω στον τερματοφύλακα της Λεβερκούζεν.

*Σέντρα – σουτ του Ζέλσον από δεξιά.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με το σκορ στο 0-0.

Ευκαιρίες με Ζέλσον

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές, με τον Ολυμπιακό να απειλεί στο 50’ με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος εξτρέμ των Πειραιωτών έκανε το διαγώνιο σουτ από δεξιά, αλλά ο Μπλάσβιτς απέκρουσε.

*Μεγάλη ευκαιρία με Ζέλσον για τον Ολυμπιακό.

Στο 57’ ο Χιούλμαντ έκανε την πρώτη του αλλαγή στην αναμέτρηση, με τον Πόκου να παίρνει τη θέση του Μάσα. Πέντε λεπτά αργότερα (62’) η Λεβερκούζεν είχε δοκάρι με τον Γκριμάλντο. Μετά από πάσα του Πόκου, ο Γκριμάλντο σούταρε από πλάγια θέση αριστερά, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη και έφυγε από την άλλη πλευρά.

*Στο δοκάρι το σουτ του Γκριμάλντο.

Ο Ολυμπιακός απάντησε άμεσα στην ευκαιρία της Λεβερκούζεν, με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Μετά από λάθος πάσα του Μπλάσβιτς, ο Έσε έκλεψε, έδωσε στον Ζέλσον Μαρτίνς, αυτός σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ.

Στο 66’ ο Μεντιλίμπαρ έριξε στο παιχνίδι τους Ελ Κααμπί και Αντρέ Λουίζ αντί των Ταρέμι και Τσικίνιο. Εξι λεπτά αργότερα (72’) ο Αντρέ Λουίζ βρήκε χώρο και έκανε το δυνατό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο. Στο 79’ ο Βάσκος τεχνικός έβαλε στο παιχνίδι και τον Σιπιόνι αντί του Μουζακίτη.

Στο 89’ ο Αργεντινός δοκίμασε το πόδι του, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 90’ ο Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε τις αλλαγές του, με οτυς Μπρούνο και Κλέιτον αντί των Μάρτινς και Γκαρθία. Οι Ερυθρόλευκοι συνέχισαν να πιέζουν, αλλά δεν βρήκαν το γκολ, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τη Λεβερκούζεν στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, είχε τις ευκαιρίες του για να σκοράρει, αλλά δεν μπόρεσε να τις εκμεταλλευτεί.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Μεντιλίμπαρ προσπάθησε με τις αλλαγές του να «φρεσκάρει» την επίθεσή του και να δώσει ώθηση στον Ολυμπιακό, αλλά οι Ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ που θα τους έβαζε στο κόλπο της πρόκρισης και θα γέμιζε με άγχος τους Γερμανούς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υπήρχε κάποιος που να υστέρησε περισσότερο από τους άλλους.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν είχε κάποια δύσκολη φάση ο Βρετανός, Μάικλ Όλιβερ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε να επέμβει ο Ιταλός VARίστας, Άντριου Ντι Μπέλο.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Η Λεβερκούζεν θα βρίσκεται στην κλήρωση της Παρασκευής, όπου θα μάθει ποια εκ των Άρσεναλ ή Μπάγερν Μονάχου θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16».