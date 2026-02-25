Σχεδόν μία εβδομάδα κοντεύει να περάσει από την επεισοδιακή επίσκεψη του Αδωνη Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και έχουμε μετρήσει, ως τώρα, 3-4 διαφορετικές εκδοχές του περιστατικού με τον γιατρό Δημήτρη Ζιαζιά.

Ειδικότερα, ο Γεωργιάδης είχε ισχυριστεί αρχικά πως ο Ζιαζιάς, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, του επιτέθηκε σωματικά, γρονθοκοπώντας τον, επιμένοντας πως είχε στην κατοχή του βίντεο που το αποδεικνύει και θα το δημοσιοποιήσει (Mega). Τελικά βίντεο δεν είδαμε, εκτός από ένα που δείχνει πως δεν υπήρξε σωματική επαφή του γιατρού με τον υπουργό. Επιπλέον, κυκλοφόρησε βίντεο με τον Γεωργιάδη ωρυόμενο να απειλεί τον γιατρό με απόλυση, ενώ αυτός έχει προσαχθεί και κρατείται με χειροπέδες πισθάγκωνα. Μετά άλλαξε και η εκδοχή για το ξύλο.

Ο Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο Ζιαζιάς τον απείλησε, χωρίς να τον δείρει. Μετά ότι ο Ζιαζιάς πήγε να τον δείρει, αλλά αστόχησε. Και καταλήξαμε στη χθεσινή εκδοχή Γεωργιάδη, ότι πράγματι υπήρξε «θύμα της βίας», αλλά ότι «το επίμαχο περιστατικό δεν έγινε μπροστά, αλλά στο πλάι». Παράλληλα, ο Γεωργιάδης αλλάζει γνώμη και για τις νομικές ενέργειες που δεν έκανε εις βάρος του γιατρού. Αρχικά υποστήριξε πως «επειδή είμαι υπουργός δεν έκανα μήνυση». Μετά δήλωσε πως μετάνιωσε που δεν του έκανε μήνυση. Βέβαια το περιθώριο για να καταθέσει μήνυση είναι τρεις μήνες. Προφταίνει να αλλάξει γνώμη ξανά.

Θλιβερό θέαμα με πίτσες και μπίρες

Φαντάζομαι πως όταν στον Σκάι αποφάσιζαν ότι είναι καλή ιδέα να μεταδώσουν συνέντευξη ενός τρομοκράτη και serial killer, δεν θα είχαν κατά νου ότι, εκτός από τις αντιδράσεις οργής και λύπης συγγενών των θυμάτων, θα προκαλέσουν και άλλες αποκρίσεις, πιο θετικές. Διότι μια ανατριχίλα την έπαθαν όσοι είδαν τον Εκτορα Κουφοντίνα να ποστάρει ρεκλάμα του ντοκιμαντέρ για τη «17η Νοέμβρη» και της συνέντευξης του πατέρα του, με φωτογραφία που επιδείκνυε ότι το παρακολουθεί με πίτσες και μπίρες. Πιθανόν να μη σκέφτηκαν πως το θέαμα που για κάποιους είναι βαθιά οδυνηρό, για άλλους – ευτυχώς λιγότερους – αποδεικνύεται διασκεδαστικό. Κρίμα.

Αρχισε τις επαφές από τους δικαστές

Ανοιξε ο χορός της συνταγματικής αναθεώρησης καθώς το προεδρείο της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων είχε χθες μια πρώτη διαβούλευση με τον εισηγητή του Μαξίμου, τον Ευριπίδη Στυλιανίδη. Οι δικαστές δεν πήγαν για εθιμοτυπικές φιλοφρονήσεις, αλλά ξεκαθάρισαν τις προθέσεις τους, ενώ σύντομα θα κάνουν συναντήσεις και με κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη συζήτηση με τον Στυλιανίδη το θέμα που κυριάρχησε ήταν η αναθεώρηση του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Οι εκπρόσωποι της Ενωσης διεμήνυσαν πως η θέση τους είναι να καταστεί δεσμευτική η γνώμη των Ολομελειών των Ανωτάτων Δικαστηρίων για τα πρόσωπα της ηγεσίας. Και όχι απλώς συμβουλευτική. Με απλά λόγια, να τηρηθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας που έχει ήδη νομοθετηθεί αλλά στην αναθεώρηση να προβλέπεται πως τα αποτελέσματά της δεν θα παρακάμπτονται από το Υπουργικό Συμβούλιο (όπως την τελευταία φορά). Επιπλέον, η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων ζήτησε να υπάρξει συνταγματική απαγόρευση διορισμού των αφυπηρετούντων δικαστικών σε θέσεις εκτελεστικής εξουσίας. Δεσμεύσεις δεν έδωσε ο Στυλιανίδης, μου λέει πηγή μου, αλλά κατέγραψε τα αιτήματα ως μια πρώτη δήλωση προθέσεων.

Ο Δένδιας ενόχλησε τον Λαζαρίδη

Οι πρόσφατες παρεμβάσεις του Νίκου Δένδια βάρεσαν καμπάνες στη «γαλάζια» πολυκατοικία. Διότι όταν ο δημοφιλέστερος υπουργός της κυβέρνησης δηλώνει δημόσια την αγωνία του για τα δημοσκοπικά ποσοστά που «έχουν μπροστά κάτι δυάρια» και για το DNA της παράταξης, το αφήγημα του κυβερνητικού success story δέχεται πλήγμα. Διόλου τυχαία ο Μακάριος Λαζαρίδης, βουλευτής του στενού κύκλου του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέλαβε ρόλο άτυπου εκφραστή της δυσφορίας του Μαξίμου, εξαπολύοντας επίθεση: «Φαντάζομαι ότι ο κ. Δένδιας έχει κάνει την αυτοκριτική του», σημείωσε δηκτικά (Παραπολιτικά fm) διερωτώμενος «αν κάτι δεν πηγαίνει καλά στη ΝΔ, ευθύνεται ένας; Δηλαδή ευθύνεται για παράδειγμα ο αρχηγός της παράταξης, ο Πρωθυπουργός; Οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί δεν έχουν ευθύνες; Εγώ αν ήμουνα πρωτοκλασάτος υπουργός επτά χρόνια δεν θα τις έκανα αυτές τις δηλώσεις».

«Δεν πατάει καλά…»

Η παρέμβασή του όμως έγινε ακόμη πιο αιχμηρή: «Θεωρώ θεμιτό σε κάθε πολιτικό να έχει τις δικές του φιλοδοξίες αρκεί να μην κάνουν κακό στην παράταξη», καταλήγοντας ότι «αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να ανατρέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη όπου έπειτα από επτά χρόνια διακυβερνήσεως με σοβαρά προβλήματα και σοβαρές κρίσεις βρίσκεται 18 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα αγγίζοντας το 32%, νομίζω ότι δεν πρέπει να πατάει καλά πολιτικά».