Σε σκηνικό τόνωσης του κομματικού πατριωτισμού αλλά και αύξησης της προσωπικής επιρροής των υπουργών πρώτης γραμμής στην νεοδημοκρατική βάση μετατρέπονται οι κομματικές εκδηλώσεις για την πρωτοχρονιάτικη πίτα ανά την επικράτεια. Από τις γαλάζιες συνάξεις στις τοπικές οργανώσεις της κυβερνητικής παράταξης εκπέμπονται μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση – ενδεικτική η παρουσία του Νίκου Δένδια σε Ροδόπη και Αιτωλοακαρνανία, όπου με πανομοιότυπες προσεκτικές διατυπώσεις σε λιγότερο από μία εβδομάδα έθεσε ζητήματα που αφορούν την πορεία της ΝΔ προς το συνέδριό της αλλά και τις επόμενες εκλογές.

Σε μια περίοδο που όλες οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν τη δυσκολία της ΝΔ να κάνει ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά, παρότι διατηρεί ασφαλές προβάδισμα από τον δεύτερο, το ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Άμυνας ανοιχτά μίλησε για την αγωνία του από τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος. «Έχουν πολλές φορές μπροστά κάτι δυάρια. Άντε να αγκομαχούμε και να θριαμβολογούμε όταν μπροστά μπαίνει ένα τρία (…) Δεν είναι αυτό που μας αξίζει» είπε.

Μπορεί στο ρευστό πολιτικό περιβάλλον εν αναμονή και κυοφορούμενων κομμάτων, το Μαξίμου να προτιμά δημοσίως να προσπερνά τις δημοσκοπήσεις, υποστηρίζοντας μόνο ότι υπάρχει σαφής κυριαρχία για «κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας», ωστόσο ο υπουργός Άμυνας στέλνει μηνύματα για τα «όρια τα παράταξης». Και κάνοντας ένα βήμα παραπέρα ανεβάζει τον πήχυ του επικείμενου συνεδρίου τον Μάιο, ζητώντας «ειλικρινή διάλογο» μεταξύ των στελεχών της ΝΔ.

Η ενότητα στον σκοπό

Ενδιάμεσα στις δύο εμφανίσεις Δένδια, ο Μητσοτάκης είπε – κι εκείνος ενώπιον κομματικού ακροατηρίου – ότι η συσπείρωση της ΝΔ δεν έρχεται μέσα από την «ομοιομορφία της σκέψης» αλλά με την «ενότητα στον κοινό σκοπό». Και ο πρωθυπουργός επιχείρησε να αποκρούσει τη μομφή (πιο πρόσφατα από τον Αντώνη Σαμάρα) ότι η ΝΔ έχει χάσει τον «λαϊκό» χαρακτήρα της.

Ευθέως ο Δένδιας ζήτησε από το Αγρίνιο επιστροφή στις «αξίες και στις αρχές μας, σ’ αυτό που είμαστε, στο DNA μας, στο γενετικό μας υλικό». Και ακριβώς αυτό έθεσε στον πυρήνα του συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 15-17 Μαΐου και το οποίο είναι και εκλογικό. Διότι τότε αναμένεται η ανάδειξη της νέας σύνθεσης της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ – του κορυφαίου οργάνου που αποτυπώνει το θα εσωτερικούς συσχετισμούς.

Το συνέδριο

«Πρέπει να υπάρξει μεταξύ μας μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων. Τι δεν κάνουμε σωστά;» διερωτήθηκε ο Δένδιας και συνέχισε: «Γιατί δεν είμαστε στα όρια της παράταξης; Αυτό πρέπει να το απαντήσουμε και όχι να το απαντήσουμε μεταξύ μας. Πρέπει να το απαντήσουμε στην ελληνική κοινωνία, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε πάλι εκεί».

Έθεσε λοιπόν το συνέδριο της ΝΔ ως πεδίο εσωκομματικού διαλόγου για το ζήτημα αυτό, λέγοντας εξής: «Ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος παράταξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ορθότατα έχει εκκινήσει μια διαδικασία συνεδρίου που θα γίνει τον Μάιο. Αυτή η διαδικασία είναι ο καλύτερος χώρος και ο καλύτερος τρόπος για να συζητήσουμε πώς η κομματική έκφραση της παράταξης, η Νέα Δημοκρατία, θα επανέλθει στο εύρος της παράταξης. Αν θέλετε, στο εύρος που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη θριαμβευτική νίκη του 2023 και γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει μεταξύ μας μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων».

«Δεν είμαστε νεοφιλελεύθεροι»

Ο υπουργός Άμυνας υπογράμμισε «γιατί ακούγονται πολλά, ιδίως από αυτούς που μας κατηγορούν» ότι η ΝΔ είναι «λαϊκό κόμμα – να το ξεκαθαρίσουμε αυτό- δεν είμαστε νεοφιλελεύθεροι, δεν είμαστε το κόμμα του κεφαλαίου και δεν μπορούν να μας ετεροπροσδιορίζουν». Και προειδοποίησε ότι αν χαθεί ο λαϊκός χαρακτήρας της ΝΔ, τότε «παύει να έχει λόγο ύπαρξης».

Την περασμένη Δευτέρα από την εκδήλωση του Οργανωτικού της ΝΔ, ο Μητσοτάκης είχε επιχειρήσει κι εκείνος να αποκρούσει την εσωκομματική κριτική που διατυπώνεται κυρίως από το παραδοσιακό τμήμα της ΝΔ για λοξοδρόμηση της κυβέρνησης από τη «φιλολαϊκή» κατεύθυνση, λέγοντας ότι «εκτός από κόμμα πατριωτικό, να μην ξεχνάμε ότι η ΝΔ είναι ταυτόχρονα ένα κόμμα βαθιά κοινωνικό, είμαστε η πλατιά λαϊκή παράταξη της πατρίδας μας».