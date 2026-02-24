Η έναρξη του προσυνεδριακού διαλόγου στο ΠΑΣΟΚ έχει κηρυχθεί εδώ και καιρό, όμως έναν μήνα πριν από το συνέδριο του κόμματος, έχει μπει πια σε τελική ευθεία: δεν υπάρχει εσωκομματική πλευρά που να μη θεωρεί το τριήμερο μεταξύ 27 και 29 Μαρτίου κρίσιμης σημασίας προς την κάλπη του 2027, όμως ο δρόμος προς το Τάε Κβον Ντο δεν είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα. Από εδώ και πέρα, κάθε εσωκομματική τάση οχυρώνεται όχι απλώς πολιτικά, αλλά και οργανωτικά – και μπορεί οι πρώτες συνεδριάσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα να καταλάγιασαν τα πνεύματα, όμως αν η διάθεση για τέτοιου είδους εσωκομματική δημοκρατία δεν συνεχιστεί, οι γκρίνιες αναπόφευκτα θα συνεχίσουν. Ειδικά από τη στιγμή που οι λεπτομέρειες του συνεδρίου έχουν ήδη αρχίσει να προκαλούν τις δικές τους τριβές.

Η πρώτη εγκύκλιος για τις εκλογές των συνέδρων, που αναμένονται στις 15 Μαρτίου, δόθηκε ήδη στη δημοσιότητα από τον γραμματέα της ΚΟΕΣ, Γιάννη Βαρδακαστάνη, στην οποία προσδιορίζεται πως οι σύνεδροι που θα εκλεγούν από τις οργανώσεις εντός Ελλάδας θα ανέρχονται σε 3.800 και θα κατανεμηθούν ανάλογα της εκλογικής επιρροής του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές –αυτή η μάχη, που περιγράφηκε ως «η μάχη του αλγορίθμου», έχει ήδη δοθεί στα όργανα του κόμματος τόσο από την πλευρά του Χάρη Δούκα όσο και από αυτή του Παύλου Γερουλάνου, όμως φαίνεται πως θα «σηκωθεί» περισσότερο σε εσωκομματικό επίπεδο, παρά τα παράπονα για τους ετεροδημότες και την εκπροσώπηση Αττικής και Θεσσαλονίκης που εξακολουθούν να υπάρχουν. Και αν αυτοί οι οργανωτικοί καβγάδες θεωρούνται κάπως κλασικοί στον κομματικό μικρόκοσμο, αυτό το συνέδριο έχει και πολιτικό διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ: αφενός να επικυρωθεί, με κάποιον τρόπο, η προσπάθεια διεύρυνσης που έχει ξεκινήσει, ως προς τη στόχευση και το αποτέλεσμα, και αφετέρου να διευκρινιστεί η τακτική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Το ζήτημα της συνεργασίας

Οι περισσότερες από τις εσωκομματικές τάσεις έχουν ήδη ξεκαθαρίσει πως, με κάποιον τρόπο, το κόμμα πρέπει να διατυπώσει στην απόφασή του την επιλογή να μη συνεργαστεί με τη ΝΔ, σε οποιαδήποτε περίπτωση.

Για κάποιους, μια αναφορά στην απόφαση ή στην εισήγηση του προέδρου είναι αρκετή, ωστόσο η πλευρά του δημάρχου Αθηναίων επιμένει πως χρειάζεται ξεχωριστό ψήφισμα, με το οποίο να γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχει καμία συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ – η πλευρά της Κοτζιά δεν μοιάζει διατεθειμένη να κάνει πίσω σε αυτό το σημείο, τη στιγμή που στελέχη εντός του κόμματος θεωρούν πως μια τέτοια επιλογή είναι σχεδόν υποτιμητική, για την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει ως βασικό στόχο τη νίκη «έστω και με μία ψήφο», για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, ειδικά από τη στιγμή που κανείς επίσημα δεν μιλάει για την ανάγκη συνεργασίας με τη ΝΔ. Η σύγκρουση για αυτό το ζήτημα αποδεικνύεται θέμα διάθεσης – πόσο, δηλαδή, οι δύο πλευρές θα θελήσουν να τραβήξουν το σκοινί πριν ή κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.