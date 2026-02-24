Φτάνοντας χθες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε την καθιερωμένη δήλωση ξεκινώντας από τη σημερινή θλιβερή επέτειο. «Συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατά σαφή παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου και του Κατασταστικού Χάρτη του ΟΗΕ» τόνισε ο ίδιος, «δείχνοντας» εκείνο το πρωινό της 24ης Φεβρουαρίου που άλλαζε την Ευρώπη, ίσως και τον κόσμο. Αραγε, σε τέσσερα χρόνια από σήμερα η ζυγαριά θα γέρνει υπέρ της ισχύος του δικαίου ή υπέρ του δικαίου του ισχυρού;

Επιφορτισμένα

Με φόντο τα γεγονότα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης εξαπέλυσε χθες σφοδρά πυρά κατά του Αδωνη Γεωργιάδη. «Είναι ντροπή για τη χώρα μας να έχει τέτοιον υπουργό, πόσω δε μάλλον επιφορτισμένο με το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της Υγείας» σημείωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Και θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει (ή και να διαφωνήσει, Δημοκρατία έχουμε). Ωστόσο, με μια νοερή περιήγηση στην ανθρωπογεωγραφία του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης Τσίπρα του πρώτου εξαμήνου, βρίσκει κανείς παραπάνω από μία περιπτώσεις επικεφαλής «κρίσιμων χαρτοφυλακίων» που αρκετοί από εκείνη την κυβέρνηση θα ήθελαν να διαγράψουν και από τη μνήμη τους.

Ουάσιγκτον

Σήμερα το ενδιαφέρον όσων ασχολούνται με την ενεργειακή διπλωματία – που στον 21ο αιώνα αποτελεί την πλέον αποτελεσματική προσέγγιση στη στρατηγική των κρατών – είναι στραμμένο στην Ουάσιγκτον και την κρίσιμη συνεδρίαση που θα έχει εκεί ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος για το μέλλον του Κάθετου Διαδρόμου. «Η ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας στη Σύνοδο επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας ως αξιόπιστου εταίρου και κρίσιμου ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» ανέφερε χθες το ΥΠΕΝ, με τον Σταύρο Παπασταύρου να είναι επικεφαλής μιας αποστολής την οποία πρέπει να ολοκληρώσει (μόνο) με κέρδη.

Εδάφη

«Ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο» δήλωσε στο BBC o Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαμηνύοντας πως δεν θα παραδώσει εδάφη για εκεχειρία. «Η νίκη της Ουκρανίας είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας μας και μια νίκη της δικαιοσύνης για ολόκληρο τον κόσμο είναι η επιστροφή όλων των εδαφών μας» πρόσθεσε ο ίδιος, επαναλαμβάνοντας πως ο Πούτιν «δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία». Το ζητούμενο είναι ποιον έχουν ως αποδέκτη οι δηλώσεις του – γιατί είναι προφανές ότι δεν έχουν πλέον μόνο τον Πούτιν…