Αναγγέλθηκε επίσημα η πρόθεση αναθεώρησης του Συντάγματος της Ελλάδας. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι «είναι καιρός να τολμήσουμε μεγάλες τομές». Ετσι προτείνεται η τροποποίηση δεκάδων άρθρων, μεταξύ αυτών και η αλλαγή (κατάργηση;) της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλαγές στο θέμα εξέτασης καταγγελιών κατά υπουργών – βουλευτών κ.λπ.

Ηδη τη Δευτέρα 9/2/2026 ο Κύκλος Ιδεών πραγματοποίησε εκδήλωση/συζήτηση πολλών (11) συνταγματολόγων με επικεφαλής/συντονιστή τον κ. Ευ. Βενιζέλο. Οι σχετικές ομιλίες και η συζήτηση επικεντρώθηκαν κυρίως σε θέματα νομικών διαδικασιών και κάπως λιγότερο στην ουσία των προβληθέντων προς αναθεώρηση άρθρων. Δεν ακούστηκε πάντως τίποτα για προτάσεις αναθεώρησης άλλων άρθρων του Συντάγματος.

Δεν είναι μέσα στις προτάσεις του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας ο χωρισμός Κράτους και Εκκλησίας. Κάτι που εκκρεμεί για μια ευρωπαϊκή χώρα όπου από τις 27 της Ευρωπαϊκής Ενωσης ισχύει στις 23. Αφήστε που στη φίλη Γαλλία ισχύει εδώ και αιώνες.

Μήπως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, πρέπει να το προτείνει; Στο κάτω κάτω είναι στην ιδρυτική του Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Είναι λογικό να περιμένει κανείς ότι τα κόμματα που δηλώνουν αριστερά θα το υποστηρίξουν. Προφανώς δεν θα το υποστηρίξουν κόμματα της Ακρας Δεξιάς, περιλαμβανομένου και του πωλητή επιστολών του Ιησού. Μα και από τη ΝΔ λογικά θα το στηρίξουν τουλάχιστον οι προερχόμενοι/ες από το ΠΑΣΟΚ.

Αλλά και οι φιλοευρωπαίοι ανεξαρτήτως κόμματος θα έπρεπε να στηρίξουν – και να ψηφίσουν – μια τέτοια πρόταση. Ιδίως αν υποστηρίζουν την ένωση της Ευρώπης σε ομοσπονδία. Θα έχουν διάφορες επίσημες θρησκείες τα επί μέρους ομόσπονδα κράτη;

Αυτό θα ήταν «μεγάλη τομή» που υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός ότι θα περιέχει η νέα αναθεώρηση. Αφήστε που έτσι θα μειωνόταν σημαντικά ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που είναι οι χιλιάδες παπάδες.

Βέβαια σημαντικός (ίσως πλειοψηφικός) αριθμός ελλήνων πολιτών δηλώνουν – από πίστη ή εξ ανάγκης – χριστιανοί ορθόδοξοι. Και προφανώς η ορθοδοξία συνιστά σημαντικό μέρος της ιστορίας της Ελλάδας. Κανείς δεν θα τους εμποδίζει να πιστεύουν και να χρηματοδοτούν, αν θέλουν, την Εκκλησία. Αλλωστε και στη Γαλλία κυριαρχούν οι καθολικοί έστω μετά από πάνω από δύο αιώνες. Τα μεταφυσικά πιστεύω του καθενός και της καθεμιάς είναι και πρέπει να είναι πάντα απολύτως σεβαστά. Οποιοι θέλουν θα μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους σε κατηχητικά, αλλά στο σχολείο να διδάσκονται την ιστορία των θρησκειών, στα δικαστήρια να μην προβάλλονται εικονίσματα αγίων κ.λπ.

Και – λεπτομέρεια αλλά συμβολικά σημαντική – να μη χρειάζεται ο/η Πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι χριστιανός/ή ορθόδοξος/η, όπως επιβάλλεται (αντιδημοκρατικά) σήμερα διά του Συντάγματος.

Ο Σπύρος Καβουνίδης είναι δρ πολιτικός μηχανικός