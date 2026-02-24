Κόντρα σε όσα προσπαθούν με το ζόρι να μας επιβάλουν οι κυβερνητικοί και οι ντουντούκες τους, μπορεί κανείς ταυτόχρονα να πιστεύει στο δικαίωμα του Αδωνη Γεωργιάδη να πηγαίνει επισκέψεις στα νοσοκομεία και στους υγειονομικούς τους να διαμαρτύρονται. Μπορεί κανείς, επίσης, να πιστεύει ταυτόχρονα στο δικαίωμα του Γεωργιάδη και του κάθε Γεωργιάδη να αισθάνεται ασφαλής και στο δικαίωμα των υγειονομικών να εξεγείρονται με ασφάλεια. Μπορεί, επίσης, κανείς να αναγνωρίζει τη νόμιμη άσκηση της νόμιμης κρατικής βίας, αλλά και να αηδιάζει με την επιδεικτική παράβαση εξουσίας όταν βλέπει έναν πολίτη να κρατείται από τέσσερις αστυνομικούς οι οποίοι τον ειρωνεύονται, ενώ ένας υπουργός του ουρλιάζει με το δάχτυλο σηκωμένο απαιτώντας δήλωση μετανοίας και φοβερίζοντάς τον, όχι απλώς με έγκληση κι εισαγγελέα, αλλά και με απόλυση. Μπορεί κανείς να μη μισεί όλους τους αστυνομικούς και, ταυτόχρονα, να μην έχει καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς που ενώ φορούν τη στολή με το εθνόσημο, όχι σε προσωπική στιγμή αλλά εν ώρα υπηρεσίας, λένε μπροστά στις κάμερες σε έναν υπουργό πόσο τον αγαπάνε.

Κόντρα σε όσα προσπαθούν με το ζόρι να μας επιβάλουν οι κυβερνητικοί και οι ντουντούκες τους, οφείλει κανείς να γνωρίζει ότι οι φορείς εξουσίας σε μια δημοκρατική χώρα έχουν την υποχρέωση να μην υβρίζουν και να μην απειλούν τους πολίτες, ακόμη και όταν ενοχλούνται δικαιολογημένα από τη συμπεριφορά τους. Οτι, όπως έχουν κι αυτοί δικαίωμα να μην τους ασκείται βία, αντίστοιχα δικαιώματα έχουν κι οι πολίτες που είναι εξ ορισμού σε χειρότερη θέση καθώς δεν διαθέτουν τα προνόμια της εξουσίας. Οφείλει κανείς να γνωρίζει πως τα προνόμια αυτά επιφέρουν, παράλληλα, την υποχρέωση ανοχής στην κριτική και τη διαμαρτυρία.

Και, εν πάση περιπτώσει, οφείλει κανείς να γνωρίζει ότι ο υπουργός που καταγγέλλει ότι υπέστη βιαιοπραγία, θα μπορούσε να πάει στη Δικαιοσύνη όπου θα όφειλε να αποδείξει τον ισχυρισμό του, αντί να ωρύεται στα κανάλια σε βάρβαρα καθαρευουσιάνικα που δεν τιμούν την εικόνα της κυβέρνησης των αρίστων.

Σε κάθε περίπτωση, οφείλει κανείς να γνωρίζει ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τους εισαγγελείς με μονταρισμένα βιντεάκια, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διαλέξουμε ποια βία πιστεύουμε και ποια μας αρέσει.

Κόντρα σε όσα προσπαθούν με το ζόρι να μας επιβάλουν οι κυβερνητικοί και οι ντουντούκες τους.