Πρωτοφανείς εικόνες στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας περιέγραψε το πρωί της Παρασκευής η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στα επεισόδια που σημειώθηκαν την Πέμπτη κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Η κ. Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA, έκανε λόγο για «πρωτοφανείς εικόνες σε νοσοκομείο», υποστηρίζοντας ότι «αυτό που ήθελαν ήταν να φύγει η αστυνομία για να επιτεθούν στον υπουργό». Όπως είπε, «ήταν από συγκεκριμένη παράταξη όπως ενημερωθήκαμε, ήταν γιατροί, εργαζόμενοι».

Σύμφωνα με την ίδια, «κάποιοι απόρησαν με την παρουσία της αστυνομίας γιατί προφανώς ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού». Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ πρόσθεσε ότι «επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, οι μισοί συνάδελφοι είναι τραυματισμένοι από τη μέση και κάτω».

«Λυπάμαι αν αυτοί οι άνθρωποι είναι γιατροί, αυτές τις εικόνες δεν τις έχουμε ξαναδεί σε νοσοκομείο», τόνισε η κ. Δημογλίδου, προσθέτοντας πως «ήθελαν να επιτεθούν στον υπουργό και να μην του επιτρέψουν την είσοδο στο νοσοκομείο, η αστυνομία είναι εκεί για να προστατεύσει κάθε άνθρωπο».

Όπως σημείωσε, «οι άνθρωποι αυτοί μόλις είδαν τον υπουργό του επιτέθηκαν, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες αλλά εκείνος δεν ήθελε να τους ασκηθούν διώξεις». Απαντώντας στις αντιδράσεις για την παρουσία αστυνομικών μέσα στο νοσοκομείο, η εκπρόσωπος εξήγησε ότι «αυτό έγινε γιατί κάποιοι ήθελαν να μπουν στον χώρο που γίνονταν τα εγκαίνια».

Καταλήγοντας, ανέφερε πως «τα κράνη ανήκουν στην εξάρτηση της ομάδας ΟΠΚΕ γιατί και εκεί εκσφενδονίστηκαν πέτρες και μπουκάλια».

Ματίνα Παγώνη: «Ο συνδικαλισμός είναι να απαιτείς με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να διεκδικείς»

Παράλληλα και η Ματίνα Παγώνη εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία της για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τα εγκαίνια των ανακαινισμένων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στο MEGA, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ τόνισε πως «αυτές οι εικόνες εμένα δεν με εκπροσωπούν», καταδικάζοντας τις εντάσεις και τις επιθέσεις που καταγράφηκαν. Όπως είπε, «το να φτύνεις, να επιτίθεσαι και να φοράς την ποδιά του γιατρού και να δημιουργείς αυτές τις καταστάσεις δεν με εκπροσωπούν».

Η κ. Παγώνη επεσήμανε ότι ο συνδικαλισμός πρέπει να ασκείται με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο συνδικαλισμός είναι να απαιτείς με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να διεκδικείς για το καλό των ασθενών και των συναδέλφων».

Στη συνέχεια σημείωσε πως οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν δεν έγιναν αποδεκτές από την κοινωνία. «Δυστυχώς αυτές οι εικόνες δεν άρεσαν στον κόσμο και δεν είναι αποδεκτές. Δεν μπορείς να βλέπεις γιατρό να επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο και να φτύνεις», υπογράμμισε.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν»

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ διευκρίνισε ότι όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια «είναι της δικής μας ομοσπονδίας από συγκεκριμένη παράταξη». Πρόσθεσε πως «απαξιώ να συζητήσω για συγκεκριμένα πρόσωπα που συμμετείχαν. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν, αυτά τα πρόσωπα είναι γνωστά».

Τέλος, η Ματίνα Παγώνη εξέφρασε τη λύπη της για τις εικόνες που προβλήθηκαν, τονίζοντας: «Εμείς όταν φοράμε την ποδιά και τα ρούχα του νοσοκομείου που εργαζόμαστε δεν μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο τέτοιες εικόνες. Πρέπει να απαιτούμε αλλά όχι με αυτές τις εικόνες, λυπάμαι».

Αναφερόμενη στις συνθήκες στο νοσοκομείο Νίκαιας, σημείωσε πως «τα εξωτερικά ιατρεία ήταν τσαντίρι, φτιάχτηκαν και εσύ δημιουργείς μια τέτοια κατάσταση όταν σου δίνουν κάτι καλύτερο; Έχεις άλλα στο μυαλό σου. Όταν μας προσφέρουν κάτι καλύτερο να μην το δεχόμαστε;».

Στέλιος Πέτσας: «Δεν μπορεί κανείς να αποτρέψει την είσοδο με τσαμπουκά και τραμπουκισμούς»

«Απαράδεκτο, καταδικαστέο», δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, σχολιάζοντας τα γεγονότα. «Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διαμαρτύρονται, δεν τους αρέσει το στυλ ενδεχομένως του κυρίου Γεωργιάδη, δεν ξέρω τι είναι αυτό που τους προκαλεί, αλλά είναι απαράδεκτο, είναι καταδικαστέο να προσπαθεί κάποιος να αποτρέψει έναν υπουργό μίας εκλεγμένης κυβέρνησης, σε μία αντιπροσωπευτική Δημοκρατία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορεί κανείς να αποτρέψει την είσοδο με τσαμπουκά και τραμπουκισμούς», πρόσθεσε ο κ. Πέτσας, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε προσπάθεια τραμπουκισμού και πως έπρεπε να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα όσων συμμετείχαν στην επίσκεψη.

«Και αντί να είναι μία μέρα γιορτής σε εγκαίνια αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες, είχαμε αυτήν την εικόνα. Εγώ την καταδικάζω ως απαράδεκτη», ανέφερε, καταλήγοντας ότι «αν θέλει κάποιος να διαμαρτυρηθεί, είναι ελεύθερος. Να μην ασκεί βία. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα».

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, τόνισε ότι «είμαστε απέναντι στους προπηλακισμούς και στην άσκηση βίας οποιασδήποτε μορφής και προφανώς ο υπουργός, ο κάθε υπουργός της εκλεγμένης δημοκρατικής κυβέρνησης, οφείλει να έχει ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους του νοσοκομείου».

«Από όπου και αν προέρχονται οι άνθρωποι αυτοί, από όπου και αν προέρχεται ο υπουργός, η θέση είναι καθαρή. Πρέπει οι υπουργοί και οι βουλευτές και γενικώς οι πολίτες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, επισήμανε ότι «ο υπουργός Υγείας είναι ένα πρόσωπο το οποίο δυστυχώς έχει, με εμπρηστικές δηλώσεις, με τοξικές συμπεριφορές, προκαλέσει την πολιτική μας κριτική, η οποία δεν μπορεί να φτάνει σε αυτό το επίπεδο».

«Προφανώς είναι ανοίκειες οι εικόνες αστυνομικών δυνάμεων μέσα στα νοσοκομεία να προπηλακίζουν και να έρχονται σε αντιπαράθεση με γιατρούς και νοσηλευτές. (…) Εγώ λέω ότι η εικόνα στην οποία καταλήξαμε, δεν τιμά την Ελληνική Δημοκρατία», κατέληξε ο κ. Μάντζος.

Σκληρή κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος έκανε λόγο για «απαράδεκτα γεγονότα» μέσα σε νοσοκομείο.

«Οποιοσδήποτε πολίτης πρέπει να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε δημόσια δομή και ειδικά σε ένα νοσοκομείο. Είναι απαράδεκτο να ασκείται βία σε γιατρούς και νοσηλευτές. (…) Υπέστησαν βία και καταστολή από τα ΜΑΤ και την Αστυνομία. Απαράδεκτα γεγονότα. Την ευθύνη ποιος την έχει; Δεν υπάρχει υπουργείο; Δεν υπάρχει κυβέρνηση;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, «ο σχεδιασμός ήταν όλος λάθος» και «την ευθύνη την έχει το υπουργείο, η κυβέρνηση». Παράλληλα, σημείωσε ότι «οι γιατροί και νοσηλευτές διαμαρτύρονται δίκαια γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει τεράστιο πρόβλημα».