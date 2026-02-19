Στο επίκεντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή των Ελλήνων βρέθηκαν τα γεγονότα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου σημειώθηκε παρέμβαση αστυνομικών δυνάμεων σε διαμαρτυρόμενους υγειονομικούς, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Η συζήτηση στο Κοινοβούλιο ξεκίνησε με αναφορές στα επεισόδια, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποδίδουν ευθύνες στην κυβέρνηση. Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε, επεκτεινόμενη και σε ζητήματα που αφορούν τις φωτογραφίες των εκτελεσμένων στην Καισαριανή.

Σύμφωνα με το in.gr κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, ο κοιινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, μίλησε για ντροπή συνολικά της κυβέρνησης που «έφτασε στο σημείο να χτυπά γιατρούς που διαμαρτύρονται και χαλάνε το αφήγημα. Ποιους χτυπάτε; Αυτούς που καλούσατε να χειροκροτήσουμε. Έχετε έναν υπουργό που όχι μόνο δεν δέχεται ερωτήσεις από δημοσιογράφους, αλλά στέλνει και τα ΜΑΤ σε νοσοκομείο. Επανέφερε την θεωρία των δύο άκρων. Μία ανιστόρητη και γελοία θεωρία, τρεις ημέρες μετά τις φωτογραφίες. Δύο άκρα δεν υπάρχουν», ανέφερε.

Από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης απάντησε ότι:«Όταν κάποιοι προκαλούν επεισόδια θα έχουν την αντίδραση του νόμου. Τελεία παράγραφος», εκφράζοντας την στήριξη του κόμματός του στο πρόσωπο του Άδωνη Γεωργιάδη. Και πρόσθεσε ότι: «Απειλήθηκε η σωματική του ακεραιότητα. Από συνδικαλιστές συγκεκριμένου χώρου, του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Νοσηρές μειοψηφίες κύριοι συνάδελφοι, που δεν έχουν καμία σχέση με τον χώρο της Υγείας. Στις δημοκρατίες, η διαμαρτυρία είναι θεμιτή αλλά όχι η άσκηση βίας. Ο κ. Γεωργιάδης πήγε στο νοσοκομείο για να εγκαινιάσει το νέο υπερσύγχρονο τμήμα επειγόντων περιστατικών»,

Καραθανασόπουλος: «Πήγε να εγκαινιάσει το ΤΕΠ Νίκαιας που έχει πλημμυρίσει τρεις φορές ενώ έχει ανακαινιστεί»

O κοινοβουλευτικ;ow εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος επεσήμανε πως «το ΕΣΥ δεν έχει ανάγκη από φιέστες ή εγκαίνια, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ο κ. Γεωργιάδης πήγε να εγκαινιάσει το ΤΕΠ Νίκαιας που έχει πλημμυρίσει τρεις φορές ενώ έχει ανακαινιστεί. Στο ΤΕΠ στοιβάζονται καθημερινά δεκάδες ασθενείς, δεν υπάρχουν κρεβάτια. Οι εργαζόμενοι είναι με διπλοβάρδιες. Αυτό από μόνο του δείχνει το δίκαιο του αγώνα των εργαζόμενων. Το σωματείο που πήρε απόφαση για κινητοποίηση έχει απόλυτο δίκιο» και πρόσθεσε ότι ο υπουργός επιχειρεί να κάνει «στημένες φιέστες» με τις δυνάμεις καταστολής, αντί να βγει και να καταγγείλει τις επιθέσεις με χημικά. Όπως είπε, δε, για τη δημοσίευση των φωτογραφιών των 200 εκτελεσμένων, αποδεικνύεται πως «το να ταυτίζεις τον φασισμό και τον κομμουνισμό είναι δήλωση εξωραϊσμού του φασισμού – το εγκληματικό χέρι του συστήματος, γιατί το σύστημά σας υπηρετούν και αυτοί».

Λαζαρίδης: «Είστε κόμμα του 5%»

«Μας λέτε, είστε δίπλα στους πολίτες, μόνο που οι πολίτες δεν είναι δίπλα σας. Είστε κόμμα του 5%, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, λοιπόν, τέτοιες δηλώσεις καλό θα είναι να μην γίνονται», απάντησε ο κ. Λαζαρίδης και συνέχισε: «Στο ΕΣΥ και τα νοσοκομεία δεν έχουν θέση οι νοσηρές μειοψηφίες που δεν έχουν σχέση καμία με την Υγεία. Αντί να βγείτε να καταδικάσετε τέτοια επεισόδια που συμμετείχαν στελέχη του ΚΚΕ από την Τ.Ε., αντί να καταδικάσετε την επίθεση που απείλησε τη σωματική ακεραιότητα του υπουργού, την εγκρίνετε. Αυτό κάνετε…».

Ηλιόπουλος: «Ο τρόπος με τον οποίο κοιτά τους ανθρώπους που δίνουν μάχη για την ανθρώπινη ζωή είναι βλέμμα μίσους»

«Το να πανηγυρίζετε που εξαγοράζετε χιλιάδες ψήφους, όπως με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι τιμή σας. Μηχανισμοί εξαγοράς συνειδήσεων με σειρά προγραμμάτων δισσεκατομυρίων ευρώ, για να χειραγωγείτε τη λαϊκή συνείδηση», αντέτεινε ο κ. Καραθανασόπουλος, με τον Νάσο Ηλιόπουλο από τη Νέα Αριστερά να προσθέτει: «Αν δει κανείς τις φωτογραφίες, θα δει το μίσος στο βλέμμα του κ. Γεωργιάδη. Ο τρόπος με τον οποίο κοιτά τους ανθρώπους που δίνουν μάχη για την ανθρώπινη ζωή είναι βλέμμα μίσους. Καταλαβαίνω ότι κουβαλά την ιστορική παράδοση της παράταξης που κατήργησε τον πυρήνα του συστήματος υγείας, αλλά έχει πάντα την τάση να την υπερβαίνει. Το μίσος χαρακτηρίζει την δική του πολιτική».