Προβλήματα υποδομών και σοβαρές δυσλειτουργίες καταγράφονται στους χώρους που εγκαινιάστηκαν πρόσφατα, παρά την εικόνα που παρουσιάζεται επισήμως. Από πλημμυρισμένους διαδρόμους και ελλείψεις προσωπικού, έως συσσωρευμένα ρεπό και διπλοβάρδιες, η πραγματικότητα που περιγράφουν οι εργαζόμενοι απέχει σημαντικά από αυτή που προβάλλεται στους λογαριασμούς του Υπουργού Υγείας.

Οι πρόσφατες επισκέψεις και τα εγκαίνια νοσοκομείων, όπως στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και στη Μυτιλήνη, αναδεικνύουν αυτή τη διάσταση μεταξύ εικόνας και καθημερινότητας.

Στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, το νέο τμήμα επειγόντων περιστατικών, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα, έχει πλημμυρίσει τρεις φορές από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με βίντεο που παρουσίασε η εκπομπή Εξελίξεις Τώρα. Παρά την ανακαίνιση, ο χώρος λειτουργεί ως ακατάλληλος για νοσηλεία, ενώ οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν τις δύσκολες συνθήκες και την έλλειψη επαρκούς προσωπικού.

Όπως αναφέρουν, οι πλημμύρες οφείλονται σε βλάβες σωληνώσεων και έντονες βροχοπτώσεις. Το προσωπικό προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση με σκούπες και σφουγγαρίστρες, ενώ οι ασθενείς παραμένουν σε ράντζα, μακριά από τους θεράποντες ιατρούς.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες και να συσσωρεύουν ρεπό, προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των ασθενών και να διατηρήσουν τη λειτουργία του τμήματος.