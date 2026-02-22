Στα ύψη ανέβηκε το Σάββατο 21/2 η ένταση στο MEGA όταν ο γιατρός του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Ζιαζιάς, ο οποίος είχε συλληφθεί μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο, αλλά και ο γενικός γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, Πάνος Παπανικολάου βρέθηκαν αντιμέτωποι on air με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως, αν δημοσιοποιηθεί βίντεο όπου ο παθολόγος του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, Δημήτρης Ζιαζιάς, φαίνεται να επιχειρεί να τον χτυπήσει, τότε θα κινηθεί αυτόματα πειθαρχική διαδικασία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, το βίντεο-ντοκουμέντο από το επεισόδιο στο νοσοκομείο δείχνει τον υπουργό Υγείας να υποστηρίζει μέσω ανάρτησης ότι δέχθηκε επίθεση από τον γιατρό. Ωστόσο, σε οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε μετά, φαίνεται ότι την επίμαχη στιγμή ο γιατρός βρισκόταν σε τέτοια απόσταση ώστε να μην είναι δυνατόν να έχει χτυπήσει τον υπουργό.

«Αυτές οι εικόνες είναι χούντα» – «Έπρεπε να του έχω κάνει Αυτόφωρο»

«Στοχοποιήθηκα, μπορεί να ήταν οποιοσδήποτε άλλος συνάδελφος. (…) Αυτό που ήθελε να κάνει ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνηση ήταν να δώσει ένα σήμα ότι όποιος διαμαρτύρεται πάμε σε ένα νέο level», δήλωσε στο MEGA ο Δημήτρης Ζιαζιάς, παθολόγος του νοσοκομείου Νίκαιας.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως «είναι δημοκρατικό δικαίωμα να κάνουμε διαδήλωση», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν του αξίζει ούτε να τον φτύσεις», επισημαίνοντας πως εκφράζει τις διαφωνίες του συλλογικά, μέσα από τα συνδικαλιστικά όργανα.

«Αυτές οι εικόνες είναι χούντα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «έφτιαξε ένα σκηνικό στο οποίο δήθεν απειλήθηκε η σωματική του ακεραιότητα και έφερε δυνάμεις καταστολής σαν να είμαστε στη χούντα». Ο γιατρός συμπλήρωσε πως «αυτό που τον ενόχλησε ήταν ότι δεν ήμασταν μειοψηφία».

Η απάντηση του υπουργού Υγείας

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», δηλώνοντας: «Ξέρει καλά να το παίζει επαναστάτης, αλλά όταν θέλεις να κάνεις επανάσταση να είσαι έτοιμος να αναλαμβάνεις την ευθύνη».

Ο υπουργός πρόσθεσε: «Με έχετε βρίσει, με έχετε φτύσει και σας την έχω ‘χαρίσει’. Πάει πολύ», απευθυνόμενος στον κ. Ζιαζιά, ενώ τόνισε: «Έπρεπε να του έχω κάνει Αυτόφωρο τελικά. (…) Μην παίζουν με την καλοσύνη και την ευγένειά μου».

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για «τραμπούκους του ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΚΚΕ που έδειραν την Αστυνομία», υποστηρίζοντας ότι «ο στόχος τους ήταν να μην μπει ο υπουργός Υγείας στο νοσοκομείο». Κατέληξε λέγοντας πως «τις επόμενες ημέρες θα ξαναπάω στο νοσοκομείο της Νίκαιας».

Παρέμβαση του ΓΓ της ΟΕΝΓΕ

Για το περιστατικό μίλησε επίσης στο MEGA ο Πάνος Παπανικολάου, γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις και υπογραμμίζοντας τη σημασία της υπεράσπισης των δημοκρατικών δικαιωμάτων στους χώρους εργασίας.