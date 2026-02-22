Η Ευρώπη μπορεί να κάνει αρκετά για να διαφυλάξει την παγκόσμια τάξη, και θα πρέπει να επικεντρωθεί στην Ουκρανία, όπου είναι σημαντικό για την παγκόσμια τάξη να μην καταλάβει η Ρωσία εδάφη με τη βία, εκτιμά στη συνέντευξή της στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» η Μπρόνουεν Μάντοξ, διευθύντρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Chatman House, η οποία θα συμμετάσχει στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ησασταν στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια. Ο Μάρκο Ρούμπιο χρησιμοποίησε έναν πιο συμφιλιωτικό τόνο, αλλά ποιο ήταν ουσιαστικά το μήνυμά του;

Ηταν μια ανακούφιση για τους ανθρώπους στην αίθουσα, αλλά δεν άλλαξε πραγματικά τίποτα. Είπε στην Ευρώπη ότι είμαστε μαζί σας αν συμφωνήσουμε σε όποια σχέδια, διαφορετικά, είστε σχεδόν μόνοι σας. Η Ευρώπη δεν είναι ισότιμος εταίρος. Πέρασε πολύ χρόνο μιλώντας για την Ευρώπη ως το λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού, για το πόσα έχει δώσει στις ΗΠΑ, κάτι που ενόχλησε πολλούς ανθρώπους χωρών που δεν προέρχονται από την ευρωπαϊκή ήπειρο. Είπε ότι η ειρήνη είναι άπιαστη στην Ουκρανία, επομένως δεν υπήρχε η απειλή ότι η Ουκρανία πρέπει να κάνει μια συμφωνία τώρα με τη Ρωσία.

Εχουν οι ΗΠΑ σαφή άποψη για το πώς θα λειτουργεί η σχέση με την ΕΕ;

Εξαρτάται από το για τι πρόκειται, αλλά η σύντομη απάντηση είναι όχι. Οι ΗΠΑ θα ήθελαν να συμφωνήσει η Ευρώπη μαζί τους για το ψηφιακό περιεχόμενο και για το να μην υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις. Εκεί υπάρχουν μεγάλες διαφορές.

Για το ΝΑΤΟ έχουν κάποιο μοντέλο;

Υπάρχει λίγο-πολύ μια δέσμευση στο ΝΑΤΟ, αλλά ίσως όχι στο Αρθρο 5. Αλλά τίθεται το ερώτημα τι είναι το ΝΑΤΟ χωρίς αυτή τη δέσμευση. Προφανώς, έχουν κερδίσει το επιχείρημα ότι η Ευρώπη πρέπει να ξοδέψει περισσότερα για την άμυνά της. Αλλά υπάρχει το ζήτημα της Γροιλανδίας και οι αρχικοί ισχυρισμοί του προέδρου Τραμπ ότι θα ήθελε να καταλάβει τον Καναδά.

Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη σε σχέση με τις ΗΠΑ;

Υπάρχει ρήγμα. Και δεν εκφράζουν τις ίδιες αξίες, ακόμη και για το κράτος δικαίου ή την ελευθερία της πληροφόρησης. Υπάρχουν δύο πολύ διαφορετικές ερμηνείες εκατέρωθεν του Ατλαντικού. Η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει ισχυρότερη, τόσο στην άμυνα όσο και στην οικονομία της. Είναι το μεγαλύτερο εμπορικό μπλοκ στον κόσμο. Πρέπει να κάνει περισσότερες από τις αλλαγές που έχουν θέσει σε εφαρμογή ο Ντράγκι και άλλοι. Να αποκτήσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον τρόπο με τον οποίο δαπανά τα χρήματα για την άμυνα. Μπορεί να υπάρξει περισσότερος συντονισμός, όπως και στις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Η Ευρώπη είναι καλή στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, αλλά όταν ξεμένουν από κεφάλαια, αγοράζονται από αμερικανικές εταιρείες.

Βλέπετε να δημιουργείται μια ομοσπονδιακή Ευρώπη. Το είπε ο Ντράγκι και οι ηγέτες τονίζουν τη σημασία μεγαλύτερης ολοκλήρωσης.

Ο Ντράγκι είναι αρκετά ακριβής σε αυτό που ζητεί, το οποίο είναι μια ενιαία κεφαλαιαγορά, μείωση διαδικασιών αδειοδοτήσεων, μείωση ρυθμίσεων. Αυτό απέχει πολύ από μια ομοσπονδιακή Ευρώπη. Η ΕΕ είναι πολύ μεγάλη για να συμβεί. Κάποια γρήγορη βελτίωση σε ορισμένους συγκεκριμένους τομείς, στην κεφαλαιαγορά και την άμυνα θα βοηθούσε να δείξει ότι η Ευρώπη μπορεί, όταν υπάρχει επείγουσα αιτία, να ενεργεί από κοινού με μεγαλύτερη συνοχή.

Ο Ρούμπιο τόνισε επίσης ότι ο ΟΗΕ πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Μπορεί η Ευρώπη να διαφυλάξει μια παγκόσμια τάξη;

Είπε ότι ο ΟΗΕ δεν έχει παίξει κανένα ρόλο στην Ουκρανία ή τη Γάζα. Και στη συνέχεια απαρίθμησε όλα που ισχυρίζεται ότι έχει κάνει ο πρόεδρος Τραμπ. Η Ευρώπη θα πρέπει να αναζητήσει άλλους συμμάχους στην Ασία, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική. Μπορεί να κάνει αρκετά, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθεί, για παράδειγμα, στην Ουκρανία. Είναι σημαντικό για την παγκόσμια τάξη να μην καταλάβει η Ρωσία εδάφη με τη βία.