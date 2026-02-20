Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την Παρασκευή το πρόγραμμα επιβολής δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ένα ισχυρό πλήγμα στην βασική οικονομική πολιτική του Προέδρου μετά από μήνες χάους με τους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής.

Μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας έκρινε ότι οι παγκόσμιες επιβαρύνσεις του προέδρου επιβλήθηκαν παράνομα βάσει του νόμου του 1977, του International Emergency Economic Powers Act.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι πιστεύει ότι πιθανές λύσεις θα μπορούσαν να διατηρήσουν παρόμοιους φόρους.

Σύμφωνα με τον Independent, ζητήθηκε από τους δικαστές να αποφασίσουν εάν ο Τραμπ είχε το δικαίωμα να επιβάλει εκτεταμένους δασμούς σε σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους της χώρας, βάσει του νόμου International Emergency Economic Powers Act του 1977, ο οποίος επιτρέπει στον πρόεδρο να ρυθμίζει το εμπόριο σε «ασυνήθιστες και έκτακτες» περιστάσεις, όταν κηρύσσεται εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε τον νόμο όταν αποφάσισε να επιβάλει βασικό δασμό 10% στις περισσότερες χώρες, επιπλέον των βαρύτερων «αμοιβαίων δασμών» στους κύριους εμπορικούς εταίρους.