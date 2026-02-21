Κομβική σημασία για τον ρόλο που θα παίξει η Ελλάδα μέσω του Κάθετου Διαδρόμου τα επόμενο χρόνια στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, με δεδομένη και την απόφαση της ΕΕ για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο από το 2027, έχει η προγραμματισμένη για τις 24 Φεβρουαρίου 2026 συνάντηση των εμπλεκόμενων μερών στην Ουάσιγκτον.

Ηδη έχει ξεκινήσει ένας μαραθώνιος διαβουλεύσεων ώστε οι δύο συναντήσεις σε Ουάσιγκτον και Χιούστον, που θα ακολουθήσει τον Μάρτιο, να φέρουν αποτελέσματα με στόχο την πλήρη ενεργοποίηση του ενεργειακού διαδρόμου και την άρση των όποιων εμποδίων σήμερα εμφανίζονται.

Οι επαφές τόσο στην Ευρώπη όσο και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι εντατικές με πρώτο ορόσημο τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθούν κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, οι υπουργοί Ενέργειας των χωρών του διαδρόμου (Ελλάδα, Ρουμανία Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία), αξιωματούχοι της ΕΕ, των ρυθμιστικών Αρχών, οι διαχειριστές των δικτύων, αλλά και εταιρείες με επιτελικό ρόλο στην υλοποίηση του εγχειρήματος όπως η Atlantic See (το σχήμα Aktor – ΔΕΠΑ). Στόχος είναι να επιτευχθεί η οριστικοποίηση του πλαισίου λειτουργίας του Κάθετου Διαδρόμου και η επιτάχυνση των εμπορικών συμφωνιών.

Δεύτερο ορόσημο αποτελεί η συνάντηση προς τα τέλη Μαρτίου στο Χιούστον των ΗΠΑ, όπου οι συζητήσεις θα συνεχιστούν με σκοπό την επίτευξη και των τελικών συμφωνιών μεταφοράς LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Το «ραντεβού» των συναντήσεων έχει προγραμματιστεί στο διάστημα 23-27 Μαρτίου, στο περιθώριο του διεθνούς ενεργειακού φόρουμ CERAWeek, όπου από ελληνικής πλευράς θα συμμετάσχουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος.

«Εμπορικός ρεαλισμός»

Οπως έχει ήδη επισημάνει ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το ζητούμενο είναι να υπάρξει «εμπορικός ρεαλισμός» που μεταφράζεται σε προσιτές τιμές, σε επαρκείς προσφορές, σε ανταγωνιστικές αγορές LNG και σε αξιόπιστες διασυνοριακές συνδέσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο η συνάντηση στην Ουάσιγκτον την ερχόμενη Τρίτη 24 Φεβρουαρίου αποτελεί ευκαιρία να τεθούν όλα τα κρίσιμα ζητήματα επί τάπητος και να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε η προοπτική του Κάθετου Διαδρόμου να αποκτήσει σταθερό και ουσιαστικό αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πραγματικότητα, στο οποίο η Ελλάδα θα έχει ιδιαίτερη θέση.

Αλλωστε για την αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας τοποθετήθηκε πρόσφατα και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις «ισχυρότερες από ποτέ», κατά την τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων του νέου πρεσβευτή της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη. Μάλιστα ο αμερικανός πρόεδρος, ειδικά για τον τομέα της ενέργειας, έκανε αναφορά στις εξαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και στον Κάθετο Διάδρομο, εκτιμώντας ότι τα σχετικά έργα υποδομών θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Στον Λευκό Οίκο

«Οταν ο πρόεδρος Τραμπ εξελέγη, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν η δημιουργία ενός νέου Συμβουλίου Ενεργειακής Ασφάλειας, στο οποίο συμμετέχουν οι υπουργοί Εξωτερικών, Αμυνας, Οικονομικών με επικεφαλής τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ. Αυτό καταδεικνύει ότι η ενέργεια είναι συστατικό στοιχείο της πολιτικής του, κάτι που η χώρα μας το αναγνώρισε» ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Προσθέτοντας ότι η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο στοχεύει στο να αντιμετωπίσει όλες τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, για να μπορεί στον Κάθετο Διάδρομο – τη φυσική αυτή πύλη εισόδου από την Ελλάδα στην Ουκρανία – να λειανθούν οι όποιες ρυθμιστικές διαφωνίες και εμπόδια υπάρχουν μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τον ίδιο η εκτίμησή του είναι ότι παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, η Ευρώπη κάνει βήματα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης και της αποτελεσματικής λειτουργίας του.