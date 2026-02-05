Θέμα χρόνου επισημαίνεται και από τις δύο πλευρές ότι είναι πλέον η ανακοίνωση της ημερομηνίας πραγματοποίησης του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας στην Άγκυρα, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να έχει τοποθετήσει την επίσκεψή του στη γειτονική χώρα εντός της επομένης βδομάδας και πάντως πριν την 15η Φεβρουαρίου.

Σε Αθήνα και Άγκυρα, πρόσωπα κοντά στους δύο ηγέτες προσδιορίζουν ως επικρατέστερη ημερομηνία για το ελληνοτουρκικό ΑΣΣ την 11η Φεβρουαρίου, χωρίς ωστόσο κανείς να μπορεί να αποκλείσει και την 13η Φεβρουαρίου έως ότου υπάρξουν οι επίσημες ανακοιώσεις από τα διπλωματικά επιτελεία των δύο ηγετών.

Όσον αφορά τον χρόνο της σχετικής ανακοίνωσης, αυτός λέγεται πως δεν μπορεί να πάει πέρα από το Σαββατοκύριακο, καθώς θα πρέπει, σε περίπτωση που η συνάντηση κορυφής Μητσοτάκη – Ερντογάν «κλειδώσει» όντως για τς 11 Φεβρουαρίου, να έχουν μεσολαβήσει τρία με τέσσερα εικοσιτετράωρα μεταξύ ανακοίνωσης και διεξαγωγής του ΑΣΣ.

Σε κάθε περίπτωση, όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στην ίδια τη συνάντηση των δύο ηγετών, καθώς και στη διευρυμένη μεταξύ των υπουργών, έχουν πλέον οριστικοποιηθεί, με τις δύο πλευρές να διανύουν πια την τελική ευθεία για την πολυσυζητημένη πρωθυπουργική επίσκεψη στην Άγκυρα.

Συγκλίσεις και «κόκκινες γραμμές»

Το σημείο επί του οποίου με βεβαιότητα συγκλίνουν Ελλάδα και Τουρκία όσον αφορά το ΑΣΣ είναι αφενός η ανάγκη για συνέχιση του διμερούς, δομημένου διαλόγου με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» που αποφέρουν αμοιβαία οφέλη και στις δύο χώρες και αφετέρου η αποφυγή «έξωθεν παρεμβάσεων» που θα μπορούσαν να επιφέρουν απρόσμενα και ανεπιθύμητα αποτελέσματα για την ευρύτερη περιοχή.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε για ακόμη μια φορά τη συγκεκριμένη θέση λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν θεωρεί ότι «χρειαζόμαστε κάποιον επιδιαιτητή ή κάποιον διαμεσολαβητή για να συζητήσουμε ζητήματα τα οποία αφορούν τις δύο χώρες».

«Οι σχέσεις μας με την Τουρκία είναι αυτοτελείς», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας για ακόμη μια φορά ποια θα είναι η στάση της Ελλάδας στον επικείμενο διάλογο όσον αφορά ζητήματα κυριαρχίας (τα οποία δεν τίθενται προς συζήτηση) αλλά και αναφορικά με το αίτημα για άρση του casus belli (σε συνδυασμό με την αναθεωρητική ρητορική) που συνδέεται άμεσα με τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τον μηχανισμό SAFE.

Από την πλευρά της η Τουρκία διαρρέει, εν αναμονή του ΑΣΣ, πως ο πρόεδρος Ερντογάν θα επιδιώξει τον διάλογο για λύση αμοιβαία επωφελή (“win – win”) σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με την Αθήνα να του απαντά πως μόνο μία διαφορά υπάρχει προς συζήτηση και αυτή είναι η συμφωνία για διευθέτηση της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών.

Εν μέσω ρευστού γεωπολιτικού σκηνικού, ωστόσο, και με τα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα να βρίσκονται σε μεγάλη κινητικότητα, Αθήνα και Άγκυρα είναι σαφές πως προκρίνουν τον άμεσο μεταξύ τους διάλογο προκειμένου να μην αφήνουν περιθώρια παρεμβάσεων και παρεμβολών που πιθανώς να μην έχουν θετική έκβαση.

Στόχος, σε κάθε περίπτωση, είναι να συνεχιστεί η συνεργασία Ελλάδας – Τουρκίας τουλάχιστον επί της «χαμηλής ατζέντας» ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν – ως είθισται – και νέα (τέτοιου είδους) πεδία διμερούς συνεργασίας, τα οποία έχουν αξιολογηθεί και από τις δύο πλευρές έως σήμερα με θετικό πρόσημο.

Για την Αθήνα, παρά το ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν υψηλές προσδοκίες από την επικείμενη συνάντηση κορυφής Μητσοτάκη – Ερντογάν, είναι σημαντικό να υπάρξει η συνάντηση ακόμη και αν διαπιστωθεί διαφωνία μεταξύ των δύο ηγετών επί σειράς ζητημάτων.

Προτεραιότητα επί του παρόντος αποτελεί η συνέχιση μιας λειτουργικής σχέσης όπου οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ενεργοί για την ταχεία αποσυμπίεση εντάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν προοπτικά σε κρίσεις.

Μετά την Άγκυρα

Με το πέρας του ΑΣΣ στην Άγκυρα – εφόσον αυτό όντως διεξαχθεί στις 11 Φεβρουαρίου – ο πρωθυπουργός είναι προγραμματισμένο να μεταβεί στο Βέλγιο και από εκεί στο κάστρο Άλντεν Μπίσεν για να συμμετάχει στις 12 Φεβρουαρίου στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής με αντικείμενο την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς σε ένα νέο γεωοικονομικό περιβάλλον, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων των 27 ηγετών θα τεθεί το κρίσιμο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Προ της άτυπης συνόδου, βεβαίως, θα έχει προηγηθεί στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για την Άμυνα με τη συμμετοχή των 27 υπουργών Άμυνας της ΕΕ καθώς και του Ουκρανού αρμόδιου υπουργού.

Στις 13 Φεβρουαρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταξιδεύει στη Γερμανία για το “Munich Security Conference”, το λεγόμενο «Νταβός της Άμυνας».

Επόμενη αποστολή για τον πρωθυπουργό στις 17 Φεβρουαρίου που ταξιδεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Άμπου Ντάμπι ενώ στις 19 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, πρόκειται να μεταβεί στην Ινδία μέσω της νέας, απευθείας πτήσης – που αποτελεί δική του πρωτοβουλία σε συνεργασία με τον Ινδό ομόλογό του – η οποία ξεκινά από την Αθήνα και φτάνει στο Νέο Δελχί.

Εκεί θα πραγματοποιήσει ομιλία στο διεθνές συνέδριο “AI Impact Summit” – όπου θα είναι παρών και ο Ναρέντρα Μόντι – με θέμα την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης.