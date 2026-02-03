Εντός της επόμενης εβδομάδας, και πάντως πριν από τις 15 Φεβρουαρίου, πρόκειται εν τέλει να πραγματοποιηθεί το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, σύμφωνα με χθεσινή συνέντευξη (Σκάι) του Πρωθυπουργού, ο οποίος διεμήνυσε παράλληλα πως οι δύο χώρες δεν χρειάζονται «κάποιον επιδιαιτητή ή κάποιον διαμεσολαβητή» για να συζητήσουν τα διμερή, επισημαίνοντας επίσης πως ο ίδιος πιστεύει ότι «μόνο καλό είναι» το γεγονός ότι μπορεί να συνομιλεί απευθείας με τον πρόεδρο Ερντογάν. Ερωτηθείς σχετικά με την πρόθεση που εξέφρασε πρόσφατα ο Χακάν Φιντάν για διάλογο σχετικά με «μόνιμη λύση στο Αιγαίο», ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως κρατά τη δήλωση του τούρκου ΥΠΕΞ ως «ένα δειλό βήμα στη σωστή κατεύθυνση» και ως «μια θετική αναγνώριση ότι η Τουρκία ενδεχομένως μπορεί και να εξετάζει κάποια από τα πάγια θέματά της», επιλέγοντας να μην τα αναδεικνύει με την ίδια ένταση που το έκανε στο παρελθόν.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις πάγιες θέσεις του τουρκικού υπουργείου Άμυνας που έρχονται σε αντιδιαστολή με την πιο διαλλακτική (εσχάτως) στάση του τουρκικού ΥΠΕΞ, σημειώνοντας πως πρόκειται για πράγματα που δεν τον εκπλήσσουν. Ενόψει του ΑΣΣ στην Τουρκία, ο ίδιος έδωσε έμφαση στη μοναδική διαφορά Ελλάδας – Τουρκίας που αφορά την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, εξηγώντας γιατί δεν τρέφει επί του παρόντος ελπίδες για την επίλυσή της. «Οσο η Τουρκία προσθέτει σε αυτό το “μενού” και άλλα θέματα, καταλαβαίνετε ότι το να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτή την κατεύθυνση είναι κάτι το οποίο σε αυτή τη συγκυρία το θεωρώ δύσκολο», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι με τον τούρκο πρόεδρο θα μπορούσαν να δουν το ζήτημα μιας ευρύτερης διάσκεψης που να εμπλέκει και την Τουρκία, με φόντο πρωτοβουλίες που έχει η Ελλάδα τη διάθεση να αναπτύξει στην ευρύτερη περιοχή.

«Παραπομπή σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο»

Καλώντας την Αγκυρα να βγάλει από το τραπέζι τη θεωρία των γκρίζων ζωνών και το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης – ως θέματα μάλιστα που «για την Ελλάδα δεν υφίστανται» –, ο Μητσοτάκης επανέλαβε το αίτημα για άρση του casus belli, εξηγώντας πως η Τουρκία οφείλει να αντιληφθεί πως με τη διευθέτηση της οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών και τον τερματισμό της αναθεωρητικής ρητορικής θα μπορούσε να έχει παράπλευρα οφέλη όσον αφορά τη συμμετοχή της σε μελλοντικά προγράμματα που θα χρηματοδοτούν την αμυντική της βιομηχανία με ευρωπαϊκούς πόρους, φωτογραφίζοντας τον SAFE. Αναφορικά με μια λύση που να δύναται να συμφωνηθεί με την Τουρκία, ο έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε για την «παραπομπή της διαφοράς σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο», υπογραμμίζοντας παράλληλα το αναφαίρετο, μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο στα 12 ν.μ. όποτε κριθούν κατάλληλες οι συνθήκες.

Φιλοκυβερνητικά τουρκικά ΜΜΕ πάντως, όπως το ειδησεογραφικό δίκτυο A Haber, έκαναν επίσης λόγο χθες για επίσκεψη του έλληνα Πρωθυπουργού στην Αγκυρα «την επόμενη εβδομάδα», παρουσιάζοντας, ενόψει του επικείμενου ΑΣΣ στην Τουρκία, μέρος της τουρκικής ατζέντας που σχεδιάζεται να τεθεί από πλευράς τούρκου προέδρου. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, τη συνάντηση κορυφής Μητσοτάκη – Ερντογάν πρόκειται να απασχολήσουν τόσο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις όσο και οι περιφερειακές εξελίξεις που επηρεάζουν εσχάτως και ανησυχούν και τις δύο γειτονικές χώρες.

Συνεργασία «ψάχνει» η Αγκυρα

Οσον αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, κεντρικό άξονα της τουρκικής στάσης, όπως αυτή θα εκφραστεί από τον πρόεδρο Ερντογάν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα αποτελέσει η πρόταση της Αγκυρας για λύση αμοιβαία επωφελή (win – win). Οπως έχει πολλές φορές αναφέρει ο τούρκος πρόεδρος, πρόθεση της τουρκικής πλευράς θα είναι η επίτευξη συνεργασίας σε αυτές τις δύο περιοχές με στόχο «την επίλυση των προβλημάτων» με την Ελλάδα που, ταυτόχρονα, αποτελεί και κράτος – μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Από την Αγκυρα διατείνονται πως θα δοθεί προτεραιότητα στη συνεργασία έναντι της έντασης και στον διάλογο έναντι της σύγκρουσης, κοινώς συνέχιση των «ήρεμων νερών» αλλά στη βάση συμφωνίας για συνεργασία σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο, χωρίς να έχει διευθετηθεί προηγουμένως το ζήτημα της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, με το τουρκικό casus belli ενεργό απέναντι στην Ελλάδα και με την παντελώς ανυπόστατη τουρκική NAVTEX να δεσμεύει το μισό Αιγαίο επ’ αόριστον, την ώρα που η ελληνική πλευρά έχει σε κάθε τόνο διαμηνύσει πως δεν πρόκειται να πάρει στα σοβαρά μια τέτοια προσέγγιση.