Συνεδρίασε χθες (19/2) το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της CrediaBank, καλώντας τους μετόχους της τράπεζας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, με κεντρικό αντικείμενο την προτεινόμενη από το ΔΣ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους έως 300 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, στην έκτακτη ΓΣ θα ληφθούν αποφάσεις για τη δωρεάν διάθεση μετοχών της τράπεζας σε εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και στελέχη της τράπεζας, ενώ αναμένεται να εγκριθεί επισήμως η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ Δέσποινας Δοξάκη από την Αφροδίτη Σεβαστή.

Στην ΑΜΚ θεωρείται βέβαιο πως θα συμμετέχει η Thrivest Holding Ltd., συμφερόντων Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη, που κατέχει σήμερα ποσοστό άνω του 50% των μετοχών της CrediaBank. Ωστόσο, ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος, δηλαδή το Υπερταμείο (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας – ΕΕΣΥΠ), που κατέχει ποσοστό 36%, δεν αναμένεται να συμμετάσχει στη διαδικασία. Εξάλλου, πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται το ποσοστό της ΑΜΚ που αντιστοιχεί στην ΕΕΣΥΠ να καλυφθεί από νέο σχήμα που είτε θα μπει για πρώτη φορά στην εταιρεία είτε θα αυξήσει το μερίδιό του.

Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, το ΔΣ θα ζητήσει από τους μετόχους εξουσιοδότηση για τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, αλλά και για τη λήψη αποφάσεων για μελλοντικές ΑΜΚ έως 150 εκατ. ευρώ. Σκοπός των εν λόγω κινήσεων είναι η διευκόλυνση του καθορισμού της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών της τράπεζας σε περίπτωση μελλοντικού placement, καθώς και η διεύρυνση της μετοχικής βάσης της τράπεζας με μεγαλύτερο μέρος των μετοχών να κινείται στην ελεύθερη αγορά (free float).

Τέλος, η πρόταση του ΔΣ αναφέρει ότι οι μετοχές που θα διατεθούν σε στελέχη της τράπεζας δεν θα ξεπερνούν τις 10 εκατομμύρια κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και θα διατεθούν σε διάστημα δύο ετών.