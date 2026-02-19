Στην Αθήνα αναμένεται αύριο ο αμερικανός πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς, ο ανώτατος διοικητής των στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Και μιλάμε για μια επίσκεψη που μπορεί να γεννήσει ενδιαφέρουσες ειδήσεις, δεδομένου ότι πρόκειται για τον επικεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων και της κατανομής των νατοϊκών δυνάμεων και υποδομών στην Ευρώπη σε μια κρίσιμη φάση, ο οποίος προτείνεται, εθιμικά, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Η επίσκεψή του είναι διήμερη, με πρόγραμμα σφιχτό. Θα έχει συναντήσεις στην Αθήνα με τον Νίκο Δένδια και την ηγεσία των επιτελείων, ενώ αναμένεται να δει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και, εκτός απροόπτου, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εφόσον προφτάσει μετά την επιστροφή του από την Ινδία. Κρατήστε όμως κυρίως αυτό που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά οι πληροφορίες θεωρούν περίπου βέβαιο. Οτι ο διοικητής θα κινηθεί και εκτός Αθηνών, για να επιθεωρήσει νατοϊκές υποδομές. Και θα έχει ενδιαφέρον, βέβαια, το ποιες θα επισκεφθεί. Αν θα πάει, για παράδειγμα, στη Σούδα, τη Λάρισα ή επιλέξει την Αλεξανδρούπολη. Ιδωμεν.

Περιμένει την ΕΔΕ

Απάντησε, χθες, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την ιστορία που έχει προκύψει με την άμεση ενημέρωση του Αδωνη Γεωργιάδη από «φίλο» του αστυνομικό, την ώρα που κατέθετε μήνυση εναντίον του η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε στείλει, θυμίζω, μήνυμα στον Χρυσοχοΐδη, ζητώντας, ούτε λίγο ούτε πολύ, την παραίτησή του, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιήσει εσωτερική έρευνα «για τυχόν πειθαρχικά ή ποινικά παραπτώματα». Ερωτηθείς σχετικά, ο Χρυσοχοΐδης τόνισε (Σκάι) πως είναι πολιτικός προϊστάμενος και όχι αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. «Ο αρχηγός της Αστυνομίας διέταξε μια ΕΔΕ την οποία ανέλαβε μια ταξίαρχος. Αυτή είναι υπεύθυνη να ολοκληρώσει και να παραδώσει τα αποτελέσματα» κατέληξε. Σημειώνω ότι όλα τα άλλα δεν τα σχολίασε καν.

Τηλεοπτική «Ομάδα Αλήθειας»

Οπου υπάρχει καπνός, συνήθως υπάρχει και φωτιά. Οι πληροφορίες που διακινούνταν το τελευταίο διάστημα και ήθελαν την περίφημη «Ομάδα Αλήθειας» της ΝΔ να μη μένει μόνο στα πληκτρολόγια και τις περιοδείες για βασιλόπιτες κ.λπ., δείχνουν να επιβεβαιώνονται. Οι φήμες λένε πως θα συμμετέχουν στην παραγωγή τηλεοπτικού περιεχομένου, για νέο κανάλι που ετοιμάζεται, σε δημοτική συχνότητα.

Αποχαιρέτησαν την Ψαρούδα – Μπενάκη

Η γαλάζια παράταξη αποχαιρέτησε χθες στο Α’ Νεκροταφείο την Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη. Παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο Κώστας Καραμανλής (επί των ημερών του η εκλιπούσα εξελέγη ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής), ενώ δίπλα του στάθηκαν ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Νικήτας Κακλαμάνης, που δεν έκρυψε τη φόρτισή του. Παρών και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης. Την κυβέρνηση εκπροσώπησαν ο Κωστής Χατζηδάκης, η Νίκη Κεραμέως, ο Βασίλης Κικίλιας και ο Θάνος Πλεύρης, ενώ εκεί ήταν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Γιάννης Στουρνάρας, η Σοφία Βούλτεψη, η Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, ο Γιώργος Αλογοσκούφης και ο Γιάννης Βαληνάκης. Διόλου τυχαία, στα πηγαδάκια περίσσεψαν οι αναφορές στο «ήθος μιας άλλης εποχής».