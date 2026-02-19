Σήμερα, ο Χάρης Θεοχάρης αναμένεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, ως παρατηρητής, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα που συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Και μόνο αυτή η επιλογή της Ελλάδας, πάντως, να στείλει τον υφυπουργό Εξωτερικών (έστω και αν η παρουσία «παρατηρητών» ήταν κοινή στάση των χωρών της νοτιοανατολικής Μεσογείου) δείχνει τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. Οσο η απόσταση μεταξύ ΗΠΑ και Βρυξελλών μεγαλώνει, με τον πυρήνα της Ευρώπης να σκληραίνει τη στάση του για τις σχέσεις με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Ελλάδα θα πρέπει αναπόφευκτα να διαλέξει πλευρά: με τις αμερικανικές «διμερείς συμφωνίες» ή με το ευρωπαϊκό μέτωπο;

Προσεγγίσεις

Μια συζήτηση στο περιθώριο του επίσημου δείπνου που παρέθεσε ο Κώστας Τασούλας προς τιμή του αρμένιου ομολόγου του, Βαχάγκν Χατσατουριάν, προσφέρεται και ως επιχείρημα απέναντι στις κραυγές των υπερπατριωτών, πολιτικών και πολιτών, για την αντιμετώπιση της Τουρκίας. Ο Χατσατουριάν εξηγούσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πως η Αρμενία, παρά το γεγονός ότι δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία και τα σύνορά τους είναι κλειστά, έχει πρόσφατα προχωρήσει σε κινήσεις προσέγγισης με την Αγκυρα – και υπάρχει και ανταπόκριση. Δεν ξεχνάμε τη Γενοκτονία, αλλά η γεωγραφία είναι γεωγραφία, ακούστηκε να σχολιάζει ο πρόεδρος της Αρμενίας.

Αρμενάκια

«Θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή ή θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της, για να γίνει ακυβέρνητο καράβι σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά;» – η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήρθε (τυχαία ή μη) την ίδια μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε για «νέο καράβι για την Ιθάκη», περιγράφοντάς το ως «γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο, που δεν φοβάται τους καιρούς και τις θύελλες». Ο συμβολισμός και για τους δύο είναι ξεκάθαρος, όμως μόνο ο ένας μπορεί αυτή τη στιγμή να διαλέξει αντίπαλο. Και δεν είναι βέβαιο πως έχει διαλέξει τον Τσίπρα –αν και εμφανώς γνωρίζει τον αντίκτυπο που έχει η πιθανότητα επανόδου του με κυβερνητικές αξιώσεις στον ευρύτερο κύκλο των κεντρώων ψηφοφόρων.

Συνεργασίες

Σε σύσκεψη του Οργανωτικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ με τους συντονιστές των νομαρχιακών επιτροπών και τη συμμετοχή περισσότερων από 90 στελεχών από όλη την Ελλάδα, ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε πως είναι αποφασισμένος να κάνει «ό,τι είναι δυνατόν για να επιτευχθεί ο στόχος της συσπείρωσης και της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Ωστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο (…) Αυτό είναι το συμφέρον των πολιτών. Εχουμε ζητήσει καθαρές τοποθετήσεις και δεσμεύσεις από όλες τις προοδευτικές δυνάμεις». Δεν φαίνεται πως δόθηκε κατεύθυνση για τη λεγόμενη «αυτοοργάνωση» του Τσίπρα.

Απορία

Ποιον βολεύει το όλοι ίδιοι είναι;