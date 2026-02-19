Τρίβουν τα χέρια τους οι παραγωγοί στο Broadway με το θεατρικό έργο που θα ανεβάσουν στην επόμενη σεζόν. Η ιστορία του διαδραματίζεται σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο στη Λισαβόνα όπου οι πρωταγωνιστές έδωσαν ρεσιτάλ υποκρισίας.

Διάσημοι άνθρωποι, γνωστοί τοις πάσι για τον τρόπο που συμπεριφέρονται φόρεσαν τις αποκριάτικες στολές τους και προσποιήθηκαν πως είναι κάποιοι άλλοι. Εκτός από υποκριτές αποδείχτηκαν ψεύτες, δειλοί και αμνήμονες.

Πρώτος απ’ όλους ένας Πορτογάλος ονόματι Ζοζέ Μουρίνιο. Συνώνυμο της πρόκλησης, της αναταραχής, της προσβολής και όλων των συνώνυμών τους.

Αυτός ο τύπος που πανηγύριζε σαν νυχτοπούλι με την καμπαρτίνα του να ανεμίζει όταν έτρεχε μπροστά από τον Αλεξ Φέργκιουσον πριν ακόμα γίνει διάσημος, ο ίδιος που έκανε χειρονομίες σε 100.000 οπαδούς της Μπάρτσα μετά την πρόκριση της Ιντερ στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, που έχωσε το δάκτυλό του στον Τίτο Βιλανόβα, ακόμα και πριν από δύο εβδομάδες, όταν προκάλεσε τον πάγκο της Ρεάλ μετά το γκολ του Τρούμπιν, έψεξε τον Βινίσιους γιατί, λέει, πανηγύρισε προκλητικά το εκπληκτικό του γκολ. Ποιος το είπε αυτό; Ο Μουρίνιο. Και δεν βρέθηκε ένας, μα ένας, να του θυμίσει τα κατορθώματά του.

Αυτός ο τύπος κράτησε ίσες αποστάσεις από τον Βινίσιους και τον παίκτη του, κάποιον Πρεστιάνι που έγινε γνωστός για την αλητεία του να κρύψει το στόμα του τη στιγμή που έβριζε τον Βραζιλιάνο μολύνοντας τη φανέλα ενός ένδοξου κλαμπ. Και οι οπαδοί αντί να τον αποδοκιμάσουν, τον αποθέωσαν τη στιγμή της αλλαγής του, ενώ κάποιοι όμοιοί του προσπάθησαν να τον μιμηθούν χωρίς όμως να κρυφτούν. Η ζούγκλα σε όλο το μεγαλείο της.

Αλλά κι αυτός ο Οταμέντι. Εφτασε 38 χρόνων και ακόμα μυαλό δεν έβαλε. Προσπάθησε να πικάρει τον Βινίσιους επιδεικνύοντάς του τα τατουάζ που έχει κατακτήσει με την Εθνική Αργεντινής, το Παγκόσμιο Κύπελλο, το Κόπα Αμέρικα, το Φιναλίσιμα. Φυσικά ο Βραζιλιάνος γέλασε. Και όπως σχολίασε εύστοχα η παλιά δόξα του ολλανδικού ποδοσφαίρου Γουέσλεϊ Σνάιντερ, αυτά τα τρόπαια έχουν ιδιοκτήτη τον Μέσι. Το επιχείρημα του Μουρίνιο πως ο Βινίσιους προκαλεί προβλήματα σε όποιο γήπεδο αγωνίζεται δεν μπορεί να δικαιολογήσει καμία ρατσιστική συμπεριφορά. Δικαίωμά του να πανηγυρίζει μόνος του, να κουνά προκλητικά τους γοφούς του και να κάνει κωλοτούμπες. Αλλωστε τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Το χειρότερο ήταν η δειλία του Πρεστιάνι να προκαλέσει με δόλιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Ο λόγος σου εναντίον του δικού μου. Γνήσια ιταλοαργεντίνικη «ματερατσική μαγκιά».