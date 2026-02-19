Η Μέση Ανατολή βρίσκεται πάλι σε τεντωμένο σχοινί. ΗΠΑ και Ιράν, παρότι συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, δεν έχουν πάψει να κάνουν τακτικές κινήσεις στο πεδίο. Ο αμερικανικός στρατός έχει στείλει πάνω από 50 μαχητικά αεροσκάφη σε ένα μόλις 24ωρο, ενώ η Τεχεράνη έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ για στρατιωτικά γυμνάσια των Φρουρών της Επανάστασης. Hδη κυκλοφορούν εκτιμήσεις πως η Ουάσιγκτον βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην έναρξη μιας στρατιωτικής επιχείρησης μεγάλης κλίμακας. Αν επιβεβαιωθούν, τότε θα χτυπήσει συναγερμός και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κύριος λόγος για τον οποίο μια σύγκρουση στη Μέση Ανατολή φαντάζει σχεδόν αναπόφευκτη είναι η κατακόρυφη αύξηση της ρητορικής έντασης αλλά και η κλιμάκωση της στρατιωτικής παρουσίας. Υστερα απ’ όλα αυτά, μια υπαναχώρηση της Αμερικής χωρίς σημαντικές ιρανικές παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη πολιτικά.

Ωστόσο, μια στρατιωτική παρέμβαση ίσως εξελιχθεί στη σημαντικότερη επέμβαση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή την τελευταία δεκαετία. Το δε μέγεθος των επιπτώσεών της δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί. Ωστόσο, όλοι συμφωνούν πως θα είναι δυσμενείς και σοβαρές. Και δεν θα επηρεάσουν μόνο εκείνη την περιοχή ή τη δική μας. Θα φτάσουν μέχρι τον Λευκό Οίκο, μια κι ενδέχεται να καθορίσουν το μέλλον της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Για μια ακόμη φορά, την πολλοστή στην Ιστορία, ο κίνδυνος ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχία σε κάθε γωνιά του πλανήτη.