Σημαντική ενίσχυση της θέσης της στις αγορές της Ινδίας και της Κίνας καταγράφει η Ελλάδα, σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ). Η μελέτη αποτυπώνει επίσης την ελκυστικότητα του brand «Ελλάδα» στις πέντε βασικές αγορές long haul: ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα, Ινδία και Αυστραλία.

Ενώ οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία αποτελούν διαχρονικά σταθερές δεξαμενές ταξιδιωτών υψηλής δαπάνης, η Ινδία και η Κίνα αναδεικνύονται στις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές για το επόμενο 12μηνο. Το ελληνικό brand ενίσχυσε αισθητά την αναγνωρισιμότητά του στις δύο ασιατικές χώρες μέσα στο 2025, ανεβαίνοντας σημαντικά στη συνολική κατάταξη προτίμησης για μελλοντικά ταξίδια.

Σε σύγκριση με το 2024, η Ελλάδα διατήρησε αμετάβλητη τη θέση της στην αγορά των ΗΠΑ, υποχώρησε κατά μία θέση στον Καναδά και την Αυστραλία, ωστόσο κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο εννέα θέσεων στην Ινδία και τριών θέσεων στην Κίνα. Η μεταβολή αυτή αποτυπώνει τη δυναμική που διαμορφώνεται στις δύο αγορές, όπου εγκαινιάζονται και ενισχύονται οι αεροπορικές συνδέσεις με τη χώρα μας.

Ως προς τις προτιμήσεις για ταξίδια στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες, η Ελλάδα βρίσκεται στο top 15 των επιλογών και στις πέντε αγορές. Συγκεκριμένα:

Στην 11η θέση στην Αυστραλία (απώλεια μιας θέσης).

Στη 12η θέση στον Καναδά (απώλεια μιας θέσης).

Στη 13η θέση στις ΗΠΑ (σταθερή θέση).

Στην 27η θέση στην Ινδία (άνοδος εννέα θέσεων).

Στην 29η θέση στην Κίνα (άνοδος τριών θέσεων).

Αξιοσημείωτο είναι ότι στις ώριμες αγορές, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, οι διαφορές προτίμησης μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών που προηγούνται είναι οριακές – της τάξεως 1 έως 1,5 ποσοστιαίας μονάδας. Αντίστοιχα, στην αγορά της Κίνας, ακόμη και χώρες που προηγούνται έως και επτά θέσεις καταγράφουν διαφορά μόλις 1 ποσοστιαίας μονάδας, στοιχείο που καταδεικνύει το περιθώριο ταχείας βελτίωσης της θέσης της Ελλάδας.

Σε σύγκριση με έξι βασικούς μεσογειακούς προορισμούς – Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία και Τουρκία –, το brand «Ελλάδα» εμφανίζεται ενισχυμένο, διατηρώντας υψηλή θέση προτίμησης και δημιουργώντας προοπτικές για συνδυαστικά ταξίδια στη Μεσόγειο.

Η κατάταξη

Στην 3η θέση προτίμησης μεταξύ των μεσογειακών προορισμών στην αγορά της Αυστραλίας.

Στην 4η θέση στις αγορές των ΗΠΑ, του Καναδά, της Κίνας και της Ινδίας.

Πιο αναλυτικά, στις ΗΠΑ η Ελλάδα βρίσκεται στη 13η θέση, πίσω από την Ιταλία (5η), τη Γαλλία (7η) και την Ισπανία (8η). Στον Καναδά καταλαμβάνει τη 12η θέση, με την Ιταλία (4η), τη Γαλλία (5η) και την Ισπανία (6η) να προηγούνται. Στην Κίνα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 29η θέση, ενώ στην Ινδία στην 27η, με τις ίδιες ευρωπαϊκές χώρες να διατηρούν υψηλότερες θέσεις. Στην Αυστραλία, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 11η θέση, μπροστά από την Ισπανία (12η).