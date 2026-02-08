Από τις 3 Αυγούστου 2026 η έκδοση του νέου διαβατηρίου θα απαιτεί την κατοχή νέου τύπου δελτίου ταυτότητας. Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζουν ότι συνεχίζουν τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων. Στόχος είναι η ταχύτερη, ασφαλέστερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η έκδοση των ελληνικών διαβατηρίων εισέρχεται σε νέα ψηφιακή εποχή. Το νέο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών περιορίζει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει τη διαδικασία, ιδιαίτερα για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Η νέα εφαρμογή αναπτύχθηκε χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και πληροί πλήρως τις προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Τα οφέλη για τους πολίτες

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας φέρνει σημαντικά πλεονεκτήματα για πολίτες και υπηρεσίες. Ο χρόνος διεκπεραίωσης μειώνεται κατά μία έως δύο ημέρες, καθώς καταργείται η αποστολή έντυπων δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου.

Παράλληλα, περιορίζονται τα λάθη στην καταχώριση στοιχείων, αφού το σύστημα προσυμπληρώνει αυτόματα δεδομένα μέσω διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Επιπλέον, καταργούνται ορισμένα δικαιολογητικά που απαιτούνταν στο παρελθόν, όπως το ψηφιακό αντίγραφο ταυτότητας και η βεβαίωση απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου.

Η νέα διαδικασία μειώνει τις δαπάνες ταχυμεταφοράς και ενισχύει την ασφάλεια των εγγράφων, καθώς οι φωτογραφίες συλλέγονται πλέον σε ψηφιακή μορφή υψηλής ανάλυσης.

Εφαρμογή και επόμενα βήματα

Το νέο σύστημα λειτουργεί ήδη σε όλα τα Γραφεία Διαβατηρίων και τα Σημεία Παραλαβής Δικαιολογητικών της χώρας. Μέχρι το 2026 προβλέπεται η επέκτασή του και στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού, μειώνοντας τον χρόνο έκδοσης διαβατηρίων για τους Έλληνες του εξωτερικού έως και κατά 30 ημέρες.

Η διαδικασία τέθηκε σε λειτουργία στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 θα εφαρμόζεται παράλληλα και η παλαιά μέθοδος με έντυπα δικαιολογητικά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα.