Πώς αντέδρασε ο βουλευτής στη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ; Εστειλε μια επιστολή στους – sic – αγαπημένους του συμπατριώτες της Λέσβου, της Λήμνου και του Αη Στράτη για να τους πει ότι μπορεί ο πρόεδρος του Κινήματος να τον έθεσε εκτός ΚΟ αλλά «ποτέ δεν θα μπορέσει» να τον θέσει «έξω από τις καρδιές» τους. Κατά τα γραφόμενά του, αφορμή για τον εξοστρακισμό του ήταν «μια απόλυτα κατανοητή για τον κοινό νου έκφρασή μου, που έχει να κάνει με τον πατριωτισμό των Ελλήνων σε ακραίες καταστάσεις όπου απειλείται η ελευθερία ή ακόμα και η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας». Εντάξει, δεν εξήγησε πώς ακριβώς διαφυλάσσει κανείς την ελευθερία συνεργαζόμενος «ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα» αλλά ενδέχεται κι ο ίδιος να μην καταλαβαίνει την παραδοξότητα που ξεστόμισε. Εχει δίκιο να υποθέτει ότι η συγκεκριμένη δήλωσή του ήταν μόνο μια αφορμή, πάντως. Είχαν προηγηθεί αρκετές άλλες που έκαναν την απόφαση να εκδιωχθεί εύκολη. Οπως εκείνη με την οποία αποφάνθηκε «δύο φύλα υπάρχουν, το είπε και ο Τραμπ. Το είπε κι ο Μητσοτάκης» προτού εμφανιστεί σαν υπερασπιστής του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού αντάξιος των συναδέλφων του στο κόμμα του Νατσιού.

Στρατολόγηση

Ή η άλλη, για τους μετανάστες που «πρέπει να τους διώχνουμε, να πάνε στις πατρίδες τους», η οποία θα έπαιρνε τα εύσημα του νυν υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ως μια θέση σύμφωνη με την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση ξεπατικώνοντας λατινοπούλειες ατάκες. Βέβαια, μυημένοι στα εσωκομματικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα στοιχημάτιζαν ότι για την αποπομπή του δεν βάρυναν τόσο οι διόλου σοσιαλδημοκρατικές απόψεις του. Με όρους που χρησιμοποιούνταν τις εποχές της πράσινης παντοδυναμίας, ο Παρασκευαΐδης εκπροσωπούσε το λεγόμενο πατριωτικό ΠΑΣΟΚ.

Τι κι αν σήμερα οι συντηρητικοί ψηφοφόροι έχουν την ευχέρεια να διαλέξουν ανάμεσα σε πολλές κομματικές επιλογές, αφού υπάρχει υπερπροσφορά πούρων εθνικοπατριωτικών δυνάμεων; Η Χαριλάου Τρικούπη, που εξήγησε ότι ο πρώην πια εθνοπατέρας της θόλωνε το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του κόμματος, τον υποδέχτηκε το 2023. Η ένταξή του στα πασοκικά ψηφοδέλτια για την εθνική αναμέτρηση εκείνης της χρονιάς είχε θαμπώσει το στίγμα του ΠΑΣΟΚ πολύ πριν ακουστεί η ρητορική του έξω από τα σύνορα της εκλογικής του περιφέρειας, επομένως. Το λάθος ήταν η στρατολόγηση ενός τέτοιου υποψηφίου. Γι΄αυτό, τώρα που το κόμμα διευρύνεται αμφίπλευρα, ίσως χρειάζεται να εξετάσει προσεκτικότερα την πολιτική ικανότητα εκείνων στους οποίους ετοιμάζεται να στείλει σημείωμα κατάταξης.