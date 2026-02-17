Ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης απευθύνθηκε με δημόσια δήλωσή του προς τους συμπατριώτες του της Λέσβου, της Λήμνου και του Αη Στράτη, σχολιάζοντας την απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη να τον θέσει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Όπως ανέφερε, ο κ. Ανδρουλάκης προχώρησε σε αυτή την κίνηση «με γραπτή δήλωσή του προς τον πρόεδρο της Βουλής», μετά από συνέντευξη του ίδιου στο κανάλι της Βουλής. Στη συνέντευξη, ο βουλευτής είχε κάνει αναφορά στον πατριωτισμό των Ελλήνων σε περιόδους που απειλείται η ελευθερία ή η εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Ο κ. Παρασκευαΐδης τόνισε ότι δεν προτίθεται να ασχοληθεί «ούτε με το περιεχόμενο της δήλωσης του κυρίου προέδρου, ούτε με τα βαθύτερα αίτια της απόφασης», καθώς – όπως είπε – «δεν με αγγίζουν». Υπογράμμισε ότι για τον ίδιο «η βουλευτική ιδιότητα ουδέποτε υπήρξε αυτοσκοπός, πολύ δε περισσότερο βιοποριστικό επάγγελμα», επισημαίνοντας πως στόχος του ήταν πάντα «να προσφέρει και όχι να πάρει».

Αναφερόμενος στις προσωπικές του αρχές, σημείωσε ότι έχει μεγαλώσει «με αξίες και αρχές» που του επιβάλλουν να προστατεύει την αξιοπρέπειά του και να πορεύεται με «σημαία την προσφορά, την αλληλεγγύη και πάνω από όλα την αλήθεια». Όπως πρόσθεσε, «η αλήθεια έχει πάρει διαζύγιο με την πολιτική», ενώ «στις σύγχρονες κοινωνίες μπορεί κανείς να ζει χωρίς αυτήν, αλλά όχι χωρίς το ψέμα».

Ο βουλευτής υπογράμμισε ακόμη ότι, παρότι τέθηκε εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, «ποτέ δεν θα μπορέσει να τεθεί έξω από τις καρδιές» των συμπατριωτών του. Ευχαρίστησε τους κατοίκους των νησιών για τη στήριξη και την αναγνώριση των «μακρόχρονων πολιτικών αγώνων» του «πάντα από τα μετερίζια της δημοκρατικής παράταξης», καθώς και για την εμπιστοσύνη τους στην επιστημονική και κοινωνική του δράση.

Ολόκληρη η δήλωσή του:

Αγαπημένοι μου συμπατριώτες της Λέσβου της Λήμνου και του Αη Στράτη

Όπως ήδη γνωρίζετε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης λαμβάνοντας ως αφορμή μια απόλυτα κατανοητή για τον κοινό νου έκφρασή μου που έχει να κάνει με τον πατριωτισμό των Ελλήνων σε ακραίες καταστάσεις όπου απειλείται η ελευθερία ή ακόμα και η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας, στα πλαίσια συνέντευξής μου στο κανάλι της Βουλής, με γραπτή δήλωσή του προς τον πρόεδρο της Βουλής με έθεσε εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος.

Δεν θα ασχοληθώ ούτε με το περιεχόμενο της δήλωσης του κυρίου προέδρου αλλά ούτε και με τα βαθύτερα αίτια αυτής του της απόφασης, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν με αγγίζουν, μιας και για μένα η βουλευτική ιδιότητα ουδέποτε υπήρξε αυτοσκοπός πολύ δε περισσότερο βιοποριστικό επάγγελμα. Δεν επιδίωξα την βουλευτική ιδιότητα για να πάρω αλλά για να προσφέρω…

Μεγάλωσα και γαλουχήθηκα με αξίες και αρχές που μου επέβαλαν και επιβάλουν την διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς μου ως κόρην οφθαλμού και την πορεία μου στην κοινωνία με σημαία την προσφορά , την αλληλεγγύη αλλά πάνω από όλα την αλήθεια. Μια αλήθεια που έχει πάρει διαζύγιο με την πολιτική και που δυστυχώς στις σύγχρονες κοινωνίες μπορεί κανείς και να ζει χωρίς αυτήν, χωρίς το ψέμα όμως όπως φαίνεται ποτέ.

Πάντως σε κάθε περίπτωση θεωρώ απαραίτητο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να γνωρίζει ότι μπορεί να με έθεσε εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλά ποτέ δεν θα μπορέσει να με θέσει έξω από τις καρδιές τις δικές σας, των συμπατριωτών μου, που με κάθε τρόπο και μέσο, εκφράζετε την υποστήριξη και την συμπαράστασή σας αναγνωρίζοντας τους μακρόχρονους πολιτικούς μου αγώνες πάντα από τα μετερίζια της δημοκρατικής παράταξης, τη συνεχή, συνεπή και υποστηρικτική παρουσία μου ως βουλευτής δίπλα στα μικρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε , αλλά και την συνολική επιστημονική και κοινωνική μου προσφορά προς εσάς, τους κατοίκους των νησιών μας.

Κλείνοντας διαβεβαιώ εσάς τους συμπατριώτες μου, ότι πέρα από παρατάξεις, πέρα από κόμματα ,η φωνή των ακριτικών νησιών μας, της Λέσβου, της Λήμνου, του Αη Στράτη, μας ενώνει και μου επιτάσσει να συνεχίσω να αγωνίζομαι με συνέπεια ως ανεξάρτητος πλέον βουλευτής όλων σας προωθώντας και υπερασπίζοντας, τα πάγια αλλά και όλα τα δίκαια αιτήματά σας όπως έκανα μέχρι τώρα.